人民网北京5月19日电 （赵竹青）2021年5月19日，国家航天局发布我国首次火星探测天问一号任务探测器着陆过程两器分离和着陆后火星车拍摄的影像。图像中，着陆平台和“祝融号”火星车的驶离坡道、太阳翼、天线等机构展开正常到位。

“天问一号”探测器着陆后“祝融号”火星车拍摄的影像。国家航天局供图

由火星车前避障相机拍摄，正对火星车前进方向。图中可见坡道机构展开正常；图像上部的两个伸杆为已经展开到位的次表层雷达；前进方向地形清晰。为获知火星车前进方向更大范围的地形信息，避障相机采用大广角镜头，在广角镜头畸变的影响下，远处地平线形成一条弧线。

“天问一号”探测器着陆后“祝融号”火星车拍摄的影像。国家航天局供图

由导航相机拍摄，镜头指向火星车尾部。图中可见火星车太阳翼、天线展开正常到位；火星表面纹理清晰，地貌信息丰富。

由环绕器的监视相机拍摄的着陆巡视器分离过程图像。

5月15日，天问一号任务着陆巡视器成功软着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区后，火星车建立了对地通信。5月17日，环绕器实施第四次近火制动，进入中继通信轨道，为火星车建立稳定的中继通信链路，陆续传回图像数据。目前，火星车正在开展驶离着陆平台的准备工作，将择机驶上火星表面，开始巡视探测。

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