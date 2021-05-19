5月18日，在华为中国生态大会2021鲲鹏昇腾计算产业峰会上，华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇表示：“站在数字时代的新起点，数字经济成为增长的主引擎，算力成为数字经济的生产力。需要围绕根技术创新和生态构建，为数字中国打造一个坚实的算力底座，为行业数字化转型提供新动能。”

华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇

坚持“16字方针”，发展计算产业，是机遇更是使命

新一轮工业革命的兴起，新一代信息技术赋能传统企业数字化转型以及推动智慧社会构建的时代已经到来。面对时代的发展机遇，近年来国家通过大力培育数字经济新动能，带动中国企业在云计算、人工智能、5G等新兴科技领域不断突破，实现跨越式创新发展。

鲁勇认为，十四五规划将“科技自立自强”作为国家发展的战略支撑，要让数字中国构建在安全可靠的底座上。算力创新势在必行，把握时代发展机遇，肩负产业发展使命。中国新基建发展要以“供给和需求”为牵引，围绕“短期构建体系、中期提升竞争力、长期繁荣生态”三阶段目标推进，具体到落实。

在生态战略上，鲁勇表示，华为始终坚持计算产业生态战略16字方针不动摇，即：“硬件开放、软件开源、使能伙伴、人才发展”。围绕鲲鹏和昇腾构建通用计算和AI计算产业。通过开源的方式使能软件合作伙伴发布商用发行版，快速提升国内的基础软件全栈能力。

伙伴优先，协同创新，共筑行业新价值

面对新一轮全球科技产业竞争，更高效能的新一代基础软硬件已成各国政府高度重视并优先布局方向。面对巨大的软件产业挑战，华为有超过70%研发人员都是投入在基础软件领域。 “软+硬才是根”，因此发展计算产业，基础软件要先行，鲁勇表示。

在软件应用创新上，华为开发了openEuler操作系统、openGauss数据库，以及MindSpore全场景AI计算框架，以“共享共建共治”为原则，持续投入开源社区建设，以社区汇聚生态和开源协同创新，不断突破创新根技术、生态短板和关键应用场景。

同时，华为秉承“伙伴优先”原则，将复杂留给自己，简单留给伙伴，市场让利伙伴，帮助伙伴打造自有品牌的多样性整机产品。最新统计数据显示，2020年，华为伙伴服务器出货量达到鲲鹏服务器出货的50%以上，今年预计达到80%以上。

把握时代机遇，2021年将是鲲鹏昇腾生态发展关键的一年，将持续加大对鲲鹏昇腾的生态投入，实现产业从“量变”到“质变”。经过一年多的产业推广和市场布局，通过与地方政府合作，华为已经在全国布局了24个生态创新中心。以生态创新中心为着力点，打通“政产学研用”闭环。基于昇腾创新中心，累计发展70万开发者，与超过2000家伙伴合作，完成超过4500个解决方案认证。而市场数据也表明，各行业的鲲鹏昇腾技术生态满足度逐年快速提升。

做厚人才沃土，培育人才，投资未来

2020年，华为联合教育部组织了“智能基座” 产教融合协同育人基地，推广覆盖超过70所高校。在未来3-5年，逐步实现对超过2700所高校、高职、高专院校的全面覆盖。而今年，华为又新推出了“优才、众智”双计划，汇聚产业界和学术界合作伙伴力量，开放更多的实习岗位、积极承接众筹开发任务、一起走进高校开展师资培训和实训平台建设，共同打造中国的计算人才黑土地。

生态的健康需要共同维护，有机遇也有挑战。鲁勇表示华为希望与伙伴共同遵循“三共一守护”的产业生态准则，做长期主义者，为持续成功奠定长远基础。中国未来计算产业空间巨大，需要多样性的算力平台。鲲鹏昇腾属于全产业，华为将持续开源开发共享能力，与合作伙伴共建鲲鹏昇腾生态。立根筑梦，开拓一个全新的计算产业，共创行业新价值。

(责编：赵超、吕骞)