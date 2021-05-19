5月18日，荣耀Play5系列新品正式发布。作为荣耀Play系列的年度力作，荣耀Play5拥有66W超级快充，7.46mm极致纤薄机身，6400万像素超清四摄，6.53英寸广色域OLED真彩屏，支持屏内指纹解锁、智慧双5G及多功能NFC，共有冰岛幻境、钛空银、幻夜黑三种配色，8GB+128GB版售价2099元，8GB+256GB版售价2299元，5月18日20:00开启预约，5月25日10:08在荣耀商城及各大授权电商平台正式开售。

本次发布会还同时发布了荣耀Play5T新品，其支持22.5W超级快充，5000mAh大电池，采用6.5英寸高清护眼屏、1300万高清双摄，支持后置指纹解锁，拥有幻夜黑/极光蓝/钛空银三种配色，8GB+128GB大存储版本售价1199元，将于5月24日20:00开启预售，6月1日0点正式开售。

手机作为日常生活中最高频的使用设备，充电速度极为重要。荣耀Play5采用单电芯双回路66W超级快充技术，15分钟内可充至60%，35分钟内充至100%，配置超轻盈的66W充电器，体积缩小约30%，旅行外出便携高效，带一个就够了。

在安全上精益求精是荣耀的底色。荣耀Play5拥有3道身份识别防术，能够有效识别假冒伪劣的充电器、数据线和电池；拥有5重安全监控设计，在充电器、Type-C接口等5个关键位置，为安全快充保驾护航；还拥有5层安全电压保护网、5层安全电流保护网、5层温度监控保护网，合计15层保护网，对充电进行严密保护。此外，荣耀Play5采用了高导热石墨烯散热材料，导热性能比普通石墨烯材料提升62.5%；内置8颗温度传感器，手机会根据温度传感器数据智能调整充电功率，防止手机过热。荣耀工程师还升级了电芯的电化学体系，大幅改善电芯的循环寿命。

在机身设计上，荣耀Play5整机厚度仅7.46mm，在5G手机中极为轻薄，单手持握手感轻盈。7.46mm的极致轻薄，离不开荣耀工程师多方面的攻坚克难。荣耀Play5采用的单电芯双回路电池方案，有效节省了机身空间；可调多模共体天线技术、定制的超薄相机模组、嵌入式复合叠层OLED技术，都使得机身厚度进一步减少。

此外，荣耀Play5的中框大胆地采用直边设计，突出了产品整体的棱角感，一如年轻人面对生活展露棱角的犀利态度。直边中框还采用了磨砂工艺，持握手中，手感温润。以中框为界，前后机身严格对称，屏幕与后盖以精巧的弧面与中框形成过度，无论是视觉还是手感，独具个性尽显自然。

屏幕方面，荣耀Play5搭载了6.53英寸OLED屏幕，分辨率为2400*1080。这块屏幕支持DCI-P3广色域显示，色彩更丰富、还原更真实。还支持HDR10格式视频，同时支持全程DC调光，护眼防频闪。此外，这块屏幕还获得了莱茵低蓝光认证，安全更护眼。

荣耀Play5支持屏内指纹解锁功能，无论是日常解锁，还是移动支付瞬间完成，使用方便安全快捷。AOD灭屏显示功能，看时间更便捷；贴心的电子书模式，有效降低视觉疲劳，带来浸润式的阅读体验。

拍照方面，荣耀Play5采用前置1600万像素、后置6400万像素四摄组合，后置包括一枚6400万超清主镜头、800万超广角镜头、4cm微距镜头和一颗专业人像景深镜头，满足多种场景的拍摄需求。

夜景上，荣耀Play5搭载了超级夜景算法，6400万的超清主镜头夜色更清晰，前置1600万镜头也搭载人像超级夜景功能，夜晚自拍也清晰动人。智能HDR功能通过多帧图像合成，逆光拍照也能获得超高动态范围，明暗可见。得益于运动场景AI算法，荣耀Play5能够识别镜头中出现的运动场景，根据光线状态和运动情况，智能调整曝光和选帧策略，从而一拍就清晰。除此之外，荣耀Play5还支持延时摄影、4K高清视频录制、前置环形补光等实用功能，体会移动影像之美。

荣耀Play5两个卡槽都支持5G，主卡数据不好，智能切换到副卡，保证5G体验不降级。得益于荣耀在5G通信技术上的积累和创新，荣耀Play5搭载了5G省电技术，5G使用的整体功耗降低47%，提升了5G网络下的功耗表现。此外，荣耀Play5还搭载了多功能NFC，支持交通卡、门禁卡、智能门锁、工卡和电子身份证等功能，而且能够智能识别场景选取卡片，无需手动切换。

(责编：赵超、吕骞)