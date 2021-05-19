原标题：虎牙2021年Q1财报：收入利润稳步增长 夯实业务发展基础

北京时间2021年5月18日晚间（美国东部时间2021年5月18日早晨），虎牙公司（NYSE:HUYA）公布了2021年第一季度财报。财报显示，2021年第一季度，虎牙公司总收入为26.05亿元，同比增长8.0%。在非美国通用会计准则下，该季度归属于虎牙公司的净利润为2.66亿元，净利率达10.2%，连续十四个季度实现盈利。在国内用户数据方面，第一季度虎牙直播移动端MAU（月均活跃用户数）达7550万，同比保持增长态势。

虎牙公司首席执行官董荣杰表示：“在去年居家期间所看到的势头基础上，我们的移动端优先策略成效凸显，今年第一季度，虎牙直播移动端MAU（月均活跃用户数）达到7550万。我们正在积极朝着成为综合性游戏相关服务的一站式平台这一目标迈进，并通力合作，在全产业价值链中抓住更多机会。”

虎牙公司首席财务官刘晓钲表示：“开年以来，我们取得了一系列稳健的运营与财务业绩。今年第一季度，我们的总收入达26.05亿元，同比增长8.0%；经营利润为1.62亿元，同比增长21.6%。该季度，我们的运营利润率较去年同期的5.5%扩张至6.2%。凭借健康的财务表现，我们具备了在未来持续投入、并进一步拓展业务的显著优势。”

盈利能力保持稳健 广告及其他业务收入同比增长54.6%

财报显示，2021年第一季度，虎牙公司的总收入为26.05亿元（3.98亿美元），较2020年同期的24.12亿元增长8.0%。非美国通用会计准则下，即剔除股权激励费用的经营利润为2.42亿元（3700万美元），较2020年同期的2.27亿元增长6.7%。非美国通用会计准则下，即剔除股权激励费用、投资及股权投资公允价值变动收益和扣除所得税后权益被投资单位对其投资的部分处置收益后，归属于虎牙公司的净利润为2.66亿元（4060万美元），净利率达10.2%。自2017年第四季度以来，虎牙公司已连续十四个季度实现盈利。

营收构成方面，2021年第一季度，虎牙公司来自于直播的收入为23.92亿元（3.65亿美元），较2020年同期的22.74亿元增长5.2%。主要的增长原因是虎牙付费用户平均花费有所增加。付费用户平均花费的增长主要是由于平台内容、产品和服务的丰富与优化。本季度，虎牙公司来自于广告和其他业务的收入为2.13亿元（3240万美元），较2020年同期的1.37亿元增长54.6%，该增长主要来自于内容许可收入。

按照美国通用会计准则，2021年第一季度，虎牙公司的毛利润为5.14亿元（7840万美元），较2020年同期的4.75亿元增长8.2%；本季度毛利率为19.7%，较2020年同期持平。2021年第一季度归属于虎牙公司的净利润达到1.86亿元（2830万美元），较2020年同期的1.71亿元增长8.4%。

截至2021年3月31日，虎牙公司拥有现金、现金等价物、短期存款和短期投资计106.51亿元(16.26亿美元)。

(责编：赵超、吕骞)