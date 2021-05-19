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华为鲁勇：未来3-5年“智能基座”项目将覆盖2700所高校

2021年05月19日15:30 | 来源：人民网
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5月18日，在华为中国生态大会2021鲲鹏昇腾计算产业峰会上，华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇发表《立根筑梦，共创行业新价值》的主题演讲。他表示，2021年是鲲鹏昇腾生态从起步，到做大做强的关键一年。华为将重点从伙伴优先、基础软件先行、全栈协同优化等几个方面，加速计算产业发展。

鲁勇在演讲中表示，教育是国家的未来，人才是产业的基石。华为在发展计算产业上，一直把人才发展作为重中之重。而在人才维度上的战略，华为全面开放了相关计算软件套件，与国内高校合作建立产学融合人才培养体系，持续为鲲鹏、昇腾及华为云等产业链输送高质量人才，这一人才培养计划被命名为“智能基座”。

从去年开始，“智能基座”项目的落户高校已达到70+所，比如北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、南开大学、天津大学、湖南大学等高校都加入到了“智能基座”的合作中来。在未来3-5年，“智能基座”项目将逐步实现对超过2700所高校、高职、高专院校的全面覆盖，同时相关师资培训也在同步进行中。

在核心专业上，智能基座项目主要聚焦在计算机、电子信息、人工智能和软件工程等领域，围绕22门专业课开展新计算人才的培养，提供与之应对的“教案”，让鲲鹏和昇腾成为高校理工专业学生的必备技能。华为联合清华大学出版社、各高校学科带头人，面向高校师生及开发者陆续推出鲲鹏、昇腾系列学习教材和教辅资料，以及开展相应的学研活动，鼓励广大在校专业学子尽快成长为开发者，真正做到学以致用。

(责编：赵超、吕骞)

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