华为生态大会“昇腾万里 共赢智能新时代”峰会成功举行。峰会集聚了人工智能产业界权威专家、学者和商业领袖，共商人工智能产业发展趋势，共同推动人工智能产业繁荣发展。

当下，人工智能是加速产业智能升级的重要驱动力量，是国家发展的重要战略方向，是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，建设完善的人工智能产业生态势在必行。华为公司常务董事、ICT产品与解决方案总裁 汪涛在开场致辞中表示，在产业生态构筑上，华为始终坚持“有所为、有所不为”，聚焦基础软硬件平台创新，坚持“硬件开放，软件开源，使能伙伴，发展人才”的生态战略，与产业界共建昇腾计算产业，加速智能世界到来。

华为公司常务董事、ICT产品与解决方案总裁 汪涛

中国AI研究新突破 鹏城超大模型亮相

本届峰会上，鹏程.盘古超大模型重磅亮相。这是鹏城实验室基于“鹏城云脑Ⅱ”和全场景AI计算框架MindSpore的自动混合并行模式实现在2048卡算力集群上的大规模分布式训练，训练出的业界首个2000亿超大参数中文预训练模型。该模型将的推出将大大加速满足产业界对超大模型的需求，仅需要少量新增样本，即可基于该模型训练出精确度更高的超大模型，无须从零开始训练。

中国工程院院士、北京大学教授、鹏城实验室主任高文在演讲中提到，鹏城云脑作为鹏城实验室重点布局新一代网络智能重大科技基础设施，将以贯通的AI技术体系加速科研创新，赋能行业应用，为中国的人工智能发展提供最好的支撑和服务。基于鹏城云脑II训练出的鹏程.盘古超大模型，开启了首个2000亿级的中文预训练大模型，支撑“一带一路”国家战略，突破各国语言壁垒，在促进经济、政治、外交、文化交流等方面起到越来越重要的作用。未来鹏城云脑将作为核心节点，连接全国AI算力基础设施，构建云态智能的算力平台。

昇腾新生态 共赢新时代

昇腾计算产业生态一直秉承“硬件开放、软件开源，使能合作伙伴”的战略，与合作伙伴共建、共享全新的人工智能生态。目前，昇腾计算产业生态已在医疗、运营商、能源、交通、互联网、政府、制造等8个领域拥有了行业应用解决方案，同时聚集了30万开发者，200多个认证合作伙伴，打造了260多个认证合作解决方案，与百余所高校开展了昇腾人才培养合作。

华为昇腾计算业务总裁 许映童在主题演讲中提出，华为将秉承“开源开放，共建共享，创新引领，人才为本”的理念，从三个方面加强技术生态的建设：在基础构建方面，通过昇腾“众智”计划，集产业之智，共同打造“极简易用，极致性能”的基础软件平台；在科研创新方面，通过昇腾科研创新计划，与领先的研究机构与高校合作，推动人工智能理论突破；在人才发展方面，提托“智能基座”+“优才”实习计划，面向高校、开发者与企业人才培养，以产业汇聚人才，以人才引领产业。

技术生态赋能商业生态，商业生态牵引技术生态发展，华为依托技术生态的积累，面向商业生态最新发布AI计算中心基础平台、AI数据中心训练、AI数据中心推理、AI异常检测和AI区域感知五大技术解决方案，联合伙伴打造面向行业场景的解决方案体系，共同赋能千行百业智能化升级。

昇腾万里合作伙伴计划2.0正式起航

本届峰会还发布了Powered by Ascend并为首批35家合作伙伴进行授牌。

Powered by Ascend授牌仪式-行业应用伙伴

Powered by Ascend是昇腾计算产业生态的品牌和标识，该品牌与标识是技术先进性与领先性的代名词。获得授权使用该标识的硬件或软件是基于昇腾基础软硬件平台构建，代表AI领先技术和创新，并享受整个昇腾计算产业的广泛生态支持。

华为中国云与计算昇腾生态发展部部长 史沛在现场发布了“昇腾万里合作伙伴计划2.0”，并在主题演讲中表示，昇腾万里合作伙伴计划全面升级，将助力区域经济高质量发展。

相较昇腾万里合作伙伴计划1.0，这次伙伴范围全面升级，不仅有应用软件开发伙伴，还拓展了独立硬件开发伙伴、软硬件一体机解决方案伙伴、整机伙伴和运营类伙伴，全面为人工智能产业上下游企业赋能。同时，全流程权益升级，华为将在能力构建、技术支持、方案营销、树立标杆、规模商用等方面为合作伙伴提供更多技术和资源助力。

华为中国云与计算昇腾生态发展部部长 史沛

使能行业加速数字化转型，共创行业新价值

人工智能正加速与千行百业深度融合，为行业创造新价值。昇腾计算产业生态也在快速发展，使能行业、赋能企业，为行业智能升级提供新动能。峰会上，来自深圳市龙岗区政务服务数据管理局、安德医智、科大讯飞以及聚时科技的合作伙伴分享了昇腾在垂直领域的应用。

在新型智慧城市和数字政府改革建设领域，昇腾助力智慧龙岗2.0的打造。会上，深圳市龙岗区政务服务数据管理局科长 陈帮泰介绍，深圳市龙岗区正努力打造城市功能完善、创新动力强劲、内外交通畅达、资源配置均衡、法治氛围浓厚、多元主体共治的高水平深圳东部中心。智慧龙岗2.0基于昇腾软硬件，致力于实现全域智治、全民智享，为龙岗民生服务、城市管理、公共安全等领域智能化升级提供助力。

同时，会上发布了《人工智能创新应用优秀案例集》，其集结了昇腾所赋能的10+个领域的优秀行业场景应用。

昇腾计算产业从战略发布至今一直积极布局，从底层软硬件核心技术，到行业应用商业规模使用，不仅为产业提供了坚实的人工智能计算底座，更是加速了数字化转型，为数字经济的建设注入源源不断的活力。

(责编：赵超、吕骞)