本报重庆5月19日电 （记者蒋云龙）日前，西部（重庆）科学城党工委、管委会正式获授牌，标志着西部（重庆）科学城自2020年全面启动建设以后进入新阶段。

西部（重庆）科学城位于重庆主城西部槽谷，以重庆高新区直管园为核心，联动北碚、沙坪坝、九龙坡、江津、璧山五区全域协同创新赋能，是重庆市科技创新的主平台。今年1至3月，西部（重庆）科学城新签约正式合同项目40个。项目投资额473亿元，同比增长高达399%。

西部（重庆）科学城是重庆建设具有全国影响力的科技创新中心的重要载体。据了解，这项工作自启动以来，重庆市委、市政府举全市之力、集全市之智，建平台、兴产业、聚人才、优环境、提品质，全力打造“科学之城、创新高地”。

目前，科学城已编制完成国土空间规划，启动了中科院重庆科学中心等17个科创平台建设，联合微电子等135个产业项目签约落地，科学大道、科学谷等84个重大基础设施项目加快推进，科学城建设起步扎实、开局良好。

当天授牌仪式后，中国科学院软件研究所、中科院重庆绿色智能研究院和科学城管委会、长安汽车公司签署了共建汽车软件创新研究平台框架合作协议。根据协议，中国科学院与重庆市将加快突破汽车软件原始创新技术和关键核心技术，努力建成国内领跑、世界一流的汽车软件科研机构。

下一步，西部（重庆）科学城将力争早日建成“科学家的家、创业者的城”，为建设具有全国影响力的科技创新中心作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 14 版）

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