张蕾

原标题：海洋二号三星组网，意味着什么

我国成功发射海洋二号D卫星。新华社发

5月19日12时03分，由航天科技集团五院抓总研制的海洋二号D星在酒泉卫星发射中心由长征四号乙运载火箭成功发射。该星是国家空间基础设施海洋动力卫星系列的第三颗业务卫星，将与海洋二号B星、海洋二号C星等构成我国海洋动力环境卫星星座，主要用于观测海面风场、海面高度、有效波高、重力场和大洋环流等信息，建成我国首个海洋动力环境监测网。其将为海况预报、风暴预警、降水预报、地表分析和全球气候变化研究等领域提供有力支撑。

十余年来，海洋二号卫星研制团队坚持“多功能、集成化”的设计理念并不断优化升级，使海洋二号B星、C星、D星具备全天时、全天候、高精度的海面风场、海面高度、有效波高、海面温度等海洋动力环境数据监测的能力。随着三星组网，我国对全球海洋监测的覆盖能力达80%以上，海洋监测的效率和精度大幅提升，将高效服务于我国海洋防灾减灾、海上交通和海洋经济发展。

精准捕捉台风

海洋二号系列卫星装载微波散射计，可有效用于海面风力的测量，风速测量精度优于2米/秒，为台风预报的及时性和精准度提供了有力保证。

根据风力等级划分，风速小于2米/秒为一级风。也就是说，即使海面刮起一级“软风”，也不会逃过海洋二号系列卫星的“法眼”。据报道，自海洋二号系列卫星发射以来，我国近海平均每年20余次的台风均实现精准捕捉，无一漏网。2020年9月海洋二号C星在轨运行后，成功“捕获”19号超强台风“天鹅”，展现出良好的应用效果。而海洋二号D星在轨投入使用后，将进一步增强监测和预警能力，为我国沿海城市防灾减灾和全球灾害监测提供重要保障。

织就太空“天眼”

在海洋二号A星满身“神器”的基础上，海洋二号B星开始新增了船舶自动识别和数据收集系统，具备对全球船舶自动识别以及接收、存贮和转发我国近海及其他海域浮标测量数据的能力。海洋二号D星的导航系统更是全面升级，具备GPS和北斗双模数据接收功能，进一步实现了导航能力的自主可控。

海洋二号B星、C星、D星组网运行后，相当于在太空中织就“天眼”，实现全球海面船只的位置、航向、航速精确勘测，为支持和服务全球海上定位、导航、搜救等提供重要保障。

预测灾害性海浪

海洋二号系列卫星装载有雷达高度计，可以获取有效波高、大洋环流、全球海浪等数据。该设备与校正辐射计配合工作，能够及时获取全球海洋有效波高信息，精度达0.5米，可以有效监测、预测灾害性海浪。

据报道，福建省海洋预报台利用海洋二号B星数据，为“海峡号”客运航线提供24小时海浪和灾害性气候监测信息，确保轮船航行安全。

发布快速预报

海洋二号系列卫星均装载微波辐射计，可用于海面温度测量，辅之以雷达高度计，可识别出大洋中的锋面和中尺度涡，为探测大洋渔场分布情况等提供可靠的数据支撑。

据报道，自海洋二号系列卫星在轨应用以来，多家渔业公司将海洋二号卫星数据推广应用于远洋渔业，可节约燃油5%，渔获量提高2%~3%，取得了很好的经济效益。中国工程院院士蒋兴伟的公开报告显示，我国利用海洋光学卫星并结合海洋二号系列卫星数据，可发布大洋渔场的快速预报。当前，我国已经具备三大洋17个大渔场的预报能力。

提升持续观测能力

除了测量有效波高之外，海洋二号系列卫星装载雷达高度计还可以精准地完成全球海面高度测量。据悉，海洋二号D星的海面高度测量精度优于5厘米，已达国际先进水平，将为全球性气候研究提供数据支撑。

我国10年前发射的海洋二号A星具备稳定的海平面变化监测能力，随着海洋二号B星、C星的相继发射又实现了接续观测，为全球海平面观测贡献着高质量的测高数据。因此，海洋二号系列卫星被纳入全球海平面观测应用体系。

海洋二号D星的成功发射，将发挥海洋动力环境卫星组网优势，进一步提升持续观测能力，进一步完善服务于全球变化研究的数据体系构建，大幅提升了我国适应气候变化数据的保障能力，在支持和服务全球气候变化研究中彰显大国的使命和担当。

开启“小时级”监测

海洋二号B星、C星、D星奔跑在不同的轨道上，其组网运行将使全球海洋监测进入“小时级”时代。

“曾经单颗星需要20多天才能针对全球观测一次，无法满足我们对海上运输、大洋渔场、海洋科考、海上安全等多方面的要求。此次我国首个海洋动力环境监测网建成后，全球海洋观测仅需6小时。”海洋二号卫星总设计师张庆君说。

业界专家表示，海洋二号B星、C星、D星在太空织起的“中国网”，将为海洋防灾减灾、海上交通、海洋经济发展等带来几何式增长，为新时代海洋强国建设提供重要支撑，为人类更好地开发、利用、保护、管控海洋提供“中国力量”。

(责编：赵超、吕骞)