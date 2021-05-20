钟于

原标题：科技创新助力碳中和

立夏已过，不少地区已感受到夏天的“热情”，空调承载着许多人“清凉一夏”的愿望。小小空调，不只关系你我的凉热，也关乎整个地球的冷暖。据联合国环境规划署分析，全球供热和制冷的能耗约占全部建筑物能耗的50%。在全球制冷需求不断增长和应对气候变化的背景下，如何更绿色高效，已经成为制冷行业无法回避的现实考题。

力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策，也是我国向世界作出的庄严承诺。制造行业要为“碳达峰”“碳中和”目标作出贡献，很大程度上取决于科技水平的提高和进步，尤其是在核心技术上实现创新突破。不久前，在全球制冷技术创新大奖赛上，格力电器与清华大学联合团队研发的“零碳源”空调技术在大赛中夺冠。据预测，普及这种空调技术，有潜力在2050年前实现累计全球碳减排达1000亿吨，相当于1160亿棵树100年的碳汇量。可以说，构建清洁低碳安全高效的能源体系，推动绿色低碳技术实现重大突破，加快推广应用减污降碳技术，是走好生态优先、绿色低碳高质量发展道路的题中应有之义。

低碳转型是牵涉供应端和消费端全链条的系统工程，不仅需要各行各业攻坚克难的决心，也需要我们每个人脚踏实地的行动。夏天把空调温度调高一些，尽量购买节能型用品，积极参与义务植树活动……每个人都为地球的“凉热”出一份力，低碳成为新风尚、新潮流，才能与技术革新形成合力。

(责编：赵超、吕骞)