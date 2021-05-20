熊 丽

原标题：不宜轻言经济已恢复常态

尽管复苏态势向好，但仍不宜轻言中国经济已恢复常态。下一步，应持续巩固“稳”的基础、积蓄“进”的力量、守住“保”的底线，努力把经济运行保持在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡。

4月中国经济“成绩单”已经出炉。在一季度“开门红”基础上，国民经济延续稳定恢复态势，经济运行稳中加固、稳中向好。

今年以来，在党中央坚强领导下，各地区各部门巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，科学精准实施宏观政策，推动我国经济恢复取得明显成效。从主要宏观指标来看，4月份生产稳中有升，需求持续恢复，就业总体稳定，消费价格保持温和上涨。新技术新产业新业态新模式加快成长，发展新动能持续壮大。

宏观指标的良好表现，充分证明我国经济实力强、底盘稳，具有强大韧性和巨大潜能，经济长期向好的基本面不断显现，经济恢复走在了世界前列。联合国经济和社会事务部近期发布的报告认为，在出口强力复苏和国内需求强劲的支撑下，中国经济今年将增长8.2％。此前，亚洲开发银行也将今年中国经济增速预期调高至8.1%。

尽管复苏态势向好，但仍不宜轻言中国经济已恢复常态。要看到，去年同期基数低，具有不可比因素，宏观数据好看但微观主体日子未必都好过。当前，国际形势还比较复杂，全球疫情还存在不确定性，世界经济复苏前景面临很多不确定因素，我国经济恢复尚不均衡、基础还不稳固，经济运行中的新情况新问题也需要密切关注。

比如，与工业生产、投资、出口相比，消费市场的恢复相对缓慢，增长水平尚未完全恢复，部分领域复苏程度偏低。个别地方不时出现零星疫情，为消费的复苏添变数。在投资内部，制造业投资也尚未恢复至疫情发生前的水平。又如，部分服务业和小微企业“大病初愈”，还没有从去年的疫情冲击中恢复元气。近期原材料价格上涨较快，加大了企业的生产经营压力。此外，就业结构性矛盾继续显现，民生领域短板犹存。

今年我国稳增长的压力不大，要用好这一宝贵的时间窗口，凝神聚力深化供给侧结构性改革，打通国内大循环、国内国际双循环的堵点，持续巩固“稳”的基础、积蓄“进”的力量、守住“保”的底线，努力把经济运行保持在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡。

稳定预期，科学精准实施宏观调控。毫不放松抓好常态化疫情防控，宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效，做好各项政策的协调、衔接、平衡。

固本培元，助力市场主体进一步恢复生机。落实和优化对小微企业、个体工商户和先进制造业的减税政策，继续提高中长期贷款特别是制造业贷款比重。进一步清理和规范涉企收费，加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。

激活潜力，促进国内需求加快恢复。持续改善消费环境，落实好提振汽车、家电等大宗消费相关政策措施，推动互联网和各类消费业态深度融合。扩大制造业设备更新和技术改造投资，加快推进“两新一重”建设，促进制造业投资和民间投资尽快恢复。多渠道增加居民收入，以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大。

(责编：赵超、吕骞)