郭子源

原标题：如何助力小微借到“第一笔钱”

当前，判断金融服务实体经济能力的标准正在悄然生变——为成熟、优质企业发放贷款不算本事，为从未获得过贷款的“首贷户”小微企业担当“伯乐”、做到“慧眼识珠”才算真本事。

今年以来，已有多部门要求强化“首贷户”服务。其中，2021年《政府工作报告》明确提出，引导银行持续增加首贷户；中国银保监会日前发布《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》，要求大型银行、股份制银行发挥行业带头作用，强化“首贷户”服务，努力实现2021年新增小微企业“首贷户”数量高于2020年，大型银行要将“首贷户”纳入内部考核评价指标。

小微企业没能借到第一笔钱的原因是什么？针对“首贷户”的金融服务还缺什么？应从何处破题？记者近日采访了多地企业、金融机构后发现，银企信息不对称仍是最大障碍。接下来，多部委合作、进一步开放数据资源共享迫在眉睫。

小微企业期待“伯乐”

“只愿锦上添花，难以雪中送炭。”谈及金融服务小企业，人们总习惯用此句话来概括。这背后折射出“小微企业期待更多伯乐”的重要诉求。

记者调研发现，小微企业尚未获得银行贷款的原因通常有两个，一是不需要贷款，二是需要却贷不到款。

“不是所有企业都需要外源融资，有些通过自身的盈利来积累，即内源融资。”中国人民大学中国普惠金融研究院院长贝多广说，当企业有外源融资需求时，它有几个选择：股权融资、通过亲戚朋友借钱、民间借贷、银行贷款。

哪类企业更倾向于从银行借钱？答案是劳动密集型企业。多位商业银行相关负责人表示，从实践看，劳动密集型企业的变动成本较大，经营杠杆低，财务杠杆高，企业筹资主要靠债务资金，更需要“从银行借钱”；相比之下，资本密集型企业的固定资产比重大，经营杠杆高，财务杠杆低，企业筹资主要靠权益资本而非信贷资金。

排除不需要贷款的企业后，为何有些企业需要贷款却借不到？核心问题是银企信息不对称。一方面，金融机构读不懂企业，尤其是初创期企业，难以判断其经营状况和发展前景，所以“不敢贷”；另一方面，有些企业主只顾“埋头苦干”，不熟悉甚至不知道相关的金融优惠政策。

在浙江省湖州市，沈建华已从事钢结构工程多年，由于在业界信誉良好，他成为了当地“个体工商户转型小微企业”工作的重点培育对象，并已于近期完成了工商注册登记，成立湖州鑫联钢结构工程有限公司。

“工商注册登记是通过银行代办的，在代办过程中，经银行工作人员介绍，我才知道国家已经出台了这么多扶持企业政策，尤其是针对首贷户有优惠政策。”沈建华说，恰好公司刚成立需要扩充队伍、增添设备，资金也存在缺口，经过银行综合测评，最终从南浔农商银行获得了公司的首笔贷款——100万元贷款。

如何借到“第一笔钱”

像沈建华这样需要借到“第一笔钱”的企业主还有很多。为了更有针对性地解决企业“首贷获得难”问题，北京市、浙江省已率先做出了有益探索。

在北京市西三环南路1号，坐落着全国首家“首贷服务中心”——北京市首贷服务中心，它由北京银保监局、北京市政务局在2020年4月联合成立。记者在这里看到，当企业主前来咨询时，首先，中心的前台人员会向企业主介绍目前已入驻的可选银行，以及每家银行提供的融资产品；然后，企业主可以根据自己的企业类型、成立年限、担保方式、贷款期限、贷款金额等特征，从“产品菜单”中筛选出符合自己情况的，再进一步与该银行的工作人员沟通。

如果沟通未果，企业可以将自己的融资需求发送在平台上，由其他银行来“抢单”，若有多家银行表示愿接洽，企业主则可以在首贷中心里与银行进行对接。

“企业在首贷中心提出融资需求后，我们的驻点支行会迅速开展对接。”中国工商银行北京市分行相关负责人说，如果银行的融资产品和企业的需求匹配，银行将通过首贷中心的现场服务、银行内部的远程协作“双线联动”，尽量在当日就完成业务审批并发放贷款。“通过首贷中心，我们希望小微企业不再‘融资无门’，而是可以‘货比三家’。”北京银监局相关负责人说。

在浙江，一场覆盖60万家企业的线下对接活动正在开展。“根据浙江省税务局提供的清单，纳税信用等级在B级以上的小微企业共有约60万家，浙江银保监局引导辖内银行，对有融资需求的企业逐个上门对接，并通过融资监测系统逐户监测。”浙江银保监局相关负责人说。

“通过摸排发现，有新融资需求且同意上门对接的企业共6.1万户，最终达成融资意向3.4万户，占有融资需求企业的55.5%，其中首贷户1.4万户，首贷金额1300.3亿元。”上述负责人说。

“数据开放共享”是关键

虽然各地的探索初见成效，但小微企业“首贷难”的核心梗阻仍存，这便是“信息不对称”“信息难获取”问题。

“相对于大中型企业，小微企业抗风险能力弱、信息透明度较低，首贷企业更是缺乏历史信用数据信息，这使得银行较难判断该企业的信用风险。”中国工商银行普惠金融事业部总经理田哲说。

除了历史信息缺乏，首贷企业的信用、经营信息也较难获取。记者调研发现，尽管目前税务、海关等数据已逐步向银行业开放，但各家银行获得外部数据的渠道依然有限。为此，多家银行呼吁进一步开放共享政务、公共、交易行为等数据，以更好地强化对“首贷户”的融资支持。

“相较于企业的经营数据，支付类数据、政务类数据等‘替代性数据’也迫切需要被进一步挖掘。”浙江银保监局上述负责人说，此外，各家银行还需要不断加大科技投入，针对“首贷户”开发专属的风险评估模型，探索对无贷款企业开展“预授信”，全面提升对“首贷户”的对接效率、风险评估的精准度。拓展数据合作，其最终目的是加速融资产品创新，针对每家首贷企业不同的融资痛点，实现“私人订制”。

“北京银保监局要求，入驻银行要充分利用首贷中心的共享政务数据，配合确权中心建设，创新推出‘确权贷’‘信用贷’等专属产品。”北京银保监局相关负责人说，目前，落地首贷中心的金融公共数据专区已累计汇聚27家单位、232类、2952项高价值数据，涵盖200余万市场主体的登记、纳税、社保、不动产、专利、政府采购等信息；接下来，将进一步研究如何让这些政务信息转化为信用信息，为首贷户服务提供支持。

(责编：赵超、吕骞)