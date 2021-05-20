李华林

原标题：炒作虚拟货币面临高风险

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告指出，近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。

三大协会公告强调，开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

消息一出，虚拟货币全线暴跌。截至5月19日午时，比特币大跌近10%，一度跌破3.9万美元，以太坊下跌近15%，跌破3000美元，“狗狗币”“柴犬币”更是暴跌20%以上，其他虚拟货币均出现“跌跌不休”。

值得注意的是，自5月中旬以来，虚拟货币一改去年下半年以来的“牛市”走向，出现多轮暴跌。5月13日，比特币、“狗狗币”日跌逾12%以上，“柴犬币”跌幅一度超过40%；5月17日，比特币大跌逾16%，“狗狗币”一度下跌近20%。虚拟货币此轮暴跌还与特斯拉CEO马斯克密切相关。近期马斯克多次公开发表关于比特币的负面言论，并宣布特斯拉已叫停用比特币购车，虚拟货币应声全线下挫。

而就在5月初，币圈还是一片高歌猛进。“狗狗币”“柴犬币”“猪币”接连爆发出惊人涨幅，其中“柴犬币”从今年4月起，价格一路攀升，5月8日单日价格一度狂涨超250%，5月9日单日最高暴涨500%，一个月涨逾300倍，最高价格触及0.000038美元。

在马斯克的接连“带货”下，“狗狗币”今年也是炙手可热，一度刷新0.74美元的历史新高，按照年初时0.00466美元的价格计算，暴涨158倍。

“‘狗狗币’‘柴犬币’等能够迅速走入人们视线，主要是由于目前这些虚拟货币的价格较低，随便几美元便可拥有几十万个、上百万个，对新的投资者来说入场门槛较低。”知名数字资产交易平台OKEx研究院首席研究员李威廉表示，市场情绪高涨时，侥幸心理之下谁也不想错过任何一个有可能暴富的机会。

这也让越来越多资深市场人士嗅到了一种似曾相识的味道。一些投资者告诉记者，目前虚拟货币的市场行情与2017年那波牛市如出一辙。当年，比特币价格持续攀高，年底站上2万美元高峰，带动虚拟货币市场一片沸腾，投资者纷纷涌入，门槛更低、涨幅更大的山寨币也相继涌现，将比特币的市值占比一度挤压到了37%的历史低点。然而好景不长，进入2018年，比特币一路走跌，全年暴跌80%，整个虚拟货币市场也随之进入长达2年的“冰河期”，多个红极一时的山寨币销声匿迹。大部分投资者在这个过程中不仅没有暴富，反而损失惨重。

专家表示，如此相似的走势下，当前的牛市随时可能会急转直下。虚拟货币没有实际价值支撑，不是真正的货币，不具有法偿性与强制性等货币属性，投机炒作是推动其一路上涨的最主要动因。

2018年的暴跌已经充分暴露了虚拟货币市场的泡沫，目前虚拟货币市场的疯狂程度与当时相比有过之而无不及。对于一个投资项目而言，如果空有投机炒作热度，缺乏实际的技术支撑和广泛的应用场景，是没有发展前景的，任何一点风吹草动，都可能将其变成一场空。

虽然今年以来越来越多机构、公司进入虚拟货币市场，但虚拟货币面临的诈骗、洗钱、非法集资等痼疾仍未解决，大部分虚拟货币交易平台不受法律监管，虚构交易、操纵价格、“断网”跑路、诈骗勒索等情况时有发生，尤其在我国，一些“地下”交易所服务器往往设置在境外，法律适用存在争议，一旦投资者财产遭受损失，维权将颇为艰难。

三大协会18日发布的公告进一步提醒广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。

(责编：赵超、吕骞)