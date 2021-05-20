祝惠春

原标题：实体盈利增速超金融业意味什么

近日，中证金融研究院一项报告显示，从上市公司2020年年报看，2020年非金融上市公司实现净利润1.88万亿元，同比增长4.91%，高出金融业上市公司3.73个百分点，净利润占全部上市公司的比重从上年的46.29%上升到47.18%。

非金融实体企业盈利增长快于金融企业，显示出我国金融让利实体经济取得实实在在的成效。据银保监会统计，以上市银行为代表的银行业在2020年实现了向实体经济让利1.5万亿元的目标。2020年新增制造业贷款2.2万亿元；普惠型小微贷款增速高于各项贷款增速18.1个百分点；全年保险资金运用余额新增3.2万亿元，保险赔付超1.4万亿元。

可以说，金融业从总量、结构、价格三个维度，都给予了实体企业充分支持。此外，受新冠肺炎疫情影响，金融机构自身的风控压力有所提升，拨备计提增加，风险准备更充分，这也影响了自身的盈利速度。

金融为实体企业提供了更多支持，且金融企业自身盈利增速下降，从而导致了两者净利润增幅的较大差异。同时，不可否认，实体企业利润增速提升，除了金融让利，也离不开自身有力的内生增长，这也是我国经济发展强大韧性的体现。

实体企业盈利增长快于金融业，意味着金融提高服务实体经济的能力迈上了一个新台阶。曾几何时，一些金融机构追逐短期利益，使得资金在金融体系内自我循环、自我膨胀的现象大行其道，以至于金融行业利润增长过快，明显超越非金融行业，使得资金热衷“脱实向虚”，造成实体经济“失血”，给经济发展埋下巨大隐患。正因如此，中央提出“金融要为实体经济服务，满足经济社会发展和人民群众需要”。近年，“增强服务实体经济的能力”亦成为金融业改革发展的关键词之一。

在这样的大背景下，2020年又叠加疫情冲击，就更需要金融机构自觉提高政治站位，切实提高服务实体企业的能力。当前，我国经济运行开局良好与恢复不均衡、基础不稳固并存，仍然需要金融“精准滴灌”，支持实体经济固本培元。5月12日，国务院常务会议部署加强对受疫情持续影响行业企业的金融支持，加强对文旅企业及线下零售、住宿、交通运输等其他受疫情影响较大行业的定向金融服务，还要求继续做好对制造业升级发展的融资支持。这进一步指明了近期金融支持实体经济的具体方向。

实体经济是金融业发展的根基。没有强有力的实体经济，金融业做大做强只能是“空中楼阁”。反过来说，我国金融业也只有在切实服务实体经济中才能实现由大到强的转变。

随着经济发展逐渐回归常态，一些阶段性的让利政策未来也将逐渐退出。但是，回归初心，构建有效支持实体经济的体制机制，促进形成金融和实体经济的良性循环，推动我国经济高质量发展，仍然是金融业面临的艰巨任务。

(责编：赵超、吕骞)