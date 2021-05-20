孙山 黄楚晰

原标题：过半受访者发现招聘平台存在信息泄露和发布不实信息

网络招聘因其便捷性受到更多企业和应聘者的青睐。随着线上招聘越来越普遍，第三方招聘平台的应用也更加广泛。但是这类招聘平台也存在泄露信息、倒卖简历等问题。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1539名受访者进行的一项调查显示，信息泄露（63.7%）和发布不实招聘信息（51.4%）是受访者认为存在较多的招聘平台问题。90.3%的受访者期待对第三方招聘平台进行监管。

受访者中，应届生求职者占33.4%，往届生求职者占31.4%，在读生占10.4%，在职者占24.8%。

63.7%受访者坦言第三方招聘平台存在信息泄露问题

陈泰菲是北京市某高校应届毕业生，在求职的过程中，他经常会使用第三方招聘平台。陈泰菲感觉，在第三方招聘平台上存在泄露信息的情况，“没有投递过简历的企业也会联系我”。

北京某高校大二学生梁光会通过第三方招聘平台寻找实习机会，他有时会在平台上收到企业HR发来的消息，点开后却发现是系统推荐的，实际上自己并不需要，“有时还会收到一些招聘信息，但我并没有投递过简历”。

湖北荆州大三学生吴宇强发现，在使用第三方求职平台时，有时需要重复上传简历，“要在平台上填写一遍个人信息，再上传一个PDF版本的简历。感觉操作很麻烦，信息提交两次也增加泄露的风险。有时还会收到刷单、打字员这样的招聘广告”。

调查显示，63.7%的受访者觉得第三方招聘平台存在信息泄露问题，51.4%的受访者觉得存在发布不实招聘信息的问题。其他问题还有：简历被倒卖盗用（49.8%）、以招聘为名欺诈（46.7%）、平台功能不完善（40.1%）和能检索的职位有限（28.5%）等。

“有时我正在上课，突然有陌生电话打进来，我以为是应聘的企业，但其实是没有投递过的企业。”陈泰菲说每当遇到这样的情况，会觉得挺气愤的，但也不知道怎么处理，不清楚在哪个环节被其他企业看到了自己的信息，“另外，感觉在第三方平台上，不太能有效地与用人单位沟通。有时对方发来消息，等自己看到时对方可能又不在线”。

调查中，92.6%的受访者明确表示，第三方招聘平台存在的问题对自己产生了困扰，其中应届生受访者认为存在困扰的比例更高（96.3%）。

“对于求职者而言，简历是个人信息和隐私的重要组成部分。出现售卖简历、泄露个人信息的情况，主要有三方面的原因。”中国人民大学法学院教授刘俊海分析，首先是第三方招聘平台及其开发者，缺乏法律责任意识和法律义务观念，缺乏对个人信息尊重的法商意识，其次是监管有漏洞和盲区，最后是求职者缺乏必要的自我保护。

90.3%受访者期待对第三方招聘平台进行监管

“现在大家找实习、找工作，大多会借助第三方平台，尤其是疫情防控的背景下，很多企业都使用了线上招聘方式。第三方招聘平台被更多人使用，所以解决好用户隐私保护问题很重要。”吴宇强觉得，规范好第三方招聘平台，对用人单位、求职者以及平台，都有很大帮助，可以带来良性的发展。

调查中，90.3%的受访者期待对第三方招聘平台进行监管。

“希望第三方平台可以出具声明、做出保证，保护好用户的个人信息，禁止出售简历。”陈泰菲期待，第三方招聘平台可以建立专人负责的简历信息库，出现问题时可以对具体负责人进行问责。

梁光觉得，招聘平台要做好信息的把关，“不能什么信息都发布，避免出现一些垃圾信息或虚假的招聘信息”。对于招聘平台上的职位信息，要定期过滤筛选，“企业如果招聘到合适的人，要及时撤掉相关信息，避免应聘者在投递简历时做无用功”。

规范第三方招聘平台，调查中，68.9%的受访者建议加强行业自律，督促平台加强信息审核，66.5%的受访者建议加大对违规运营平台的惩处力度，66.4%的受访者建议加强对第三方招聘平台的监管。其他建议还有：畅通投诉及维权渠道（50.8%），将违规违法的平台列入“黑名单”（49.8%），给予用户自主处置简历等信息的权限（31.3%）等。

“首先，平台的开发者、管理者要担起为求职者站岗放哨的把关作用。”刘俊海认为，招聘平台应该是信息保护、规范运营的第一责任者，不能被利益蒙住眼睛。

“此外，要加强监管力度，把保护用户、尊重用户的职责放在前面。打造一个全天候、全方位的监管合作平台，实现信息共享、有机衔接，铸造监管合力，提升监管效能。”最后，刘俊海提醒求职者，在使用第三方平台时，也要加强自我保护，“求职者要有风险意识，要多个心眼儿。比如在简历中不必透露身份证号，写年龄即可，另外家庭住址不要太详细，涉及家庭成员的敏感信息要少提供”。

(责编：赵超、吕骞)