王井怀

原标题：别让短视频成虚假广告“风口”

据新华社报道，近年来，奥利司他类药品虚假广告在短视频平台泛滥。一些视频制作者以夸张的故事情节，不顾“减少热量摄入，控制体重”的药理作用，不顾药品说明书上的多项副作用警告，肆意宣传其“瘦脸瘦腿瘦肚子”“一盒见效”“完全无副作用”等，甚至有人打出“中华老字号”的旗号，引发网民反感。

有人发现，同样是奥利司他，在电视和短视频平台的广告风格截然不同：电视上，规范平实；短视频上，肆意大胆，虚假宣传。

药品宣传有严格的法律规定。《中华人民共和国药品管理法》明确规定，药品广告应当经广告主所在地省、自治区、直辖市人民政府确定的广告审查机关批准；药品广告的内容应当真实、合法，以国务院药品监督管理部门核准的药品说明书为准，不得含有虚假的内容。

多年前，药品虚假、夸张宣传在各大电视台时常出现。不过，随着各部门的集中整治，虚假广告逐步淡出电视领域。但是，受利益驱动，虚假广告又在新的监管盲区露头。

这几年，短视频十分火爆，成了各行各业风口，却也成了虚假广告的窗口。记者浏览网络虚假广告，又找到多年前县级电视台药品广告的感觉：千篇一律的情节、演员夸张的表演、不顾事实的吹嘘——还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。

客观说，近年来红火起来的短视频平台为群众的娱乐休闲、商家销售宣传等起到非常大的推动作用。但是，生机勃勃与良莠不齐并存，面对海量的视频，平台、相关部门的责任要真正落到实处。

对于短视频虚假广告，相关监管不能缺位。一些虚假宣传视频的点击量高达几十万甚至上百万，视频下面就有网民留言批评。如何借助网民的“眼睛”及时发现虚假广告，形成良性互动，是平台需要认真琢磨的。

有专家认为，面对新环境，相关部门要持续参考实际案例完善法律体系，进一步规范电商平台销售细节，尽量不给不良商家留下“钻空子”的机会。比如，可以实行短视频虚假广告“黑名单”制度，将一些肆意进行虚假宣传且屡犯不改的主播“拉黑”，从而起到警示作用。

相关监管部门还要跟上短视频的发展形势，注重借助大数据、人工智能等技术的力量，重新思考新的监管方式、手段。这不仅仅是技术问题，更是思维问题。只有告别人海战术，拥抱新科技，执法者才能跑赢违法者。

(责编：赵超、吕骞)