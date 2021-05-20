梁晓飞、程士华、刘怀丕

原标题：强！中部地区首季经济关键字

承东启西、连南接北，中部地区犹如一道“脊梁”，挺立于广袤中华之腹地。国家发展改革委数据显示，今年一季度中部六省地区生产总值达5.4万亿元，同比增长22.4%，增速超过全国平均水平4.1个百分点，呈现出强劲反弹、接续向好的势头。

韧性强：经济恢复跑出“加速度”

在中信重工机械股份有限公司的装配车间里，工人有序忙碌着，通过加工机床、装配平台等加紧赶制矿用半自磨机，快马加鞭冲刺订单任务。

中信重工2021年第一季度实现“开门红”，公司营收约18.85亿元，同比增长74.66%；净利润约6329万元，同比增长201.23%。今年第一季度，中信重工国内外市场订单“饱满”，在吉林、山东等国内重点地区及“一带一路”沿线国家和地区订单量持续增长。

前身为洛阳矿山机械厂的中信重工，不仅保持了原有的矿山机械制造的领先地位，还在工业CT、特种机器人等高新技术领域崭露头角。

作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地，中部六省展现出不一般的经济韧性。去年遭受疫情冲击最严重的湖北省，今年一季度实现漂亮开局，地区生产总值同比增长58.3%。

动能强：“三驾马车”马力十足

“正式投入运营不到2年的时间，我们服务的企业从两三家快速增长到如今的20多家。”安徽省定埠港国际物流有限公司总经理赵鹏说，自2019年6月28日开港以来，定埠港一期已实现吞吐量670万吨，成为皖东南地区最大的内河港口。今年一季度，定埠港吞吐量同比增长16.28%。

记者在定埠港码头看到，港口水域停泊着满载黄沙、废旧钢材的货轮，20多米高的巨型固定吊机正在用磁力吸盘把船上的货物吊起来装载到货车里，然后运往炼铁厂。“一艘货船的运输量相当于30辆重型卡车。相比公路运输，水运至少可以降低三分之一的成本。”赵鹏说。

在中原大省河南，一季度中欧班列（郑州）开行349班，同比增长122%，集疏网络覆盖30多个国家和地区的130多个城市，境内外合作伙伴超6000家。依托中欧班列，郑州成为内陆地区功能性口岸最多的城市之一。法国葡萄酒、意大利橄榄油、俄罗斯果汁……每天来郑欧商品展示体验中心购买商品的顾客络绎不绝。

川流不息的车站、码头，成为中部地区展现经济动能的最好注脚。国家发展改革委数据显示，一季度，中部地区投资、消费、进出口“三驾马车”马力十足，增速分别超过全国平均水平14.3、4.9、25.6个百分点。

活力强：科技创新闯出“新名片”

一块平淡无奇的纱窗一次性可以使PM2.5的过滤率达到99.5%，一只口罩重复使用20次不产生异味，一座气凝胶零能耗小屋不需供电就能“自给自足”……这是记者不久前在华阳新材料集团新品发布会上看到的“黑科技”。

一年前，这家企业的前身阳煤集团曾是知名老牌煤企。经过改革重组，华阳新材料集团聚焦新材料蓝海，大力布局处于研发尾部、量产首部的新项目，短短一年间，新产品喷涌而出。今年一季度，华阳集团气凝胶科创城实现销售收入4284万元。

这是中部地区新旧动能加速转换的一个缩影。今年以来，中部六省新兴动能快速增长、持续增强。环顾广袤中部，新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态不断涌现。六省高技术制造业或高新技术产业增加值全部实现20%以上强劲增长。

从产品产量看，一季度山西新能源汽车增长6.8倍，安徽工业机器人增长96%，江西智能手机增长313%，河南民用无人机增长138%，湖北3D打印设备增长25.6倍，湖南集成电路增长2倍……一张张“新名片”，传递出高质量发展信号：中部地区正由传统装备制造基地，升级为全国重要的先进制造业中心。

(责编：赵超、吕骞)