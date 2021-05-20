钱瑜 濮振宇

原标题：更新企业LOGO 中国广电5G“读秒”

5月19日，国家知识产权局公示信息显示，中国广电正在申请共12项商标信息，涉及一项图形及一项文字LOGO图形。新LOGO申请背后，是中国广电5G布局的加速。根据计划，中国广电今年将开始推进192号段放号工作，并适时推出5G套餐。

业内人士表示，作为移动通信领域的后来者，中国广电的5G布局已经落后于中国移动、中国电信、中国联通（以下简称“三大运营商”）。未来，中国广电能否借助频段优势找到合作伙伴，在5G商用领域站稳脚跟，成为外界关注的焦点。

有望年内发放号段

国家知识产权局公示信息显示，中国广电正在申请共12项商标信息，涉及一项图形及一项文字LOGO图形，新商标信息的国际分类涉及金融物管（两项）、科学仪器（两项）、教育娱乐（两项）、通讯服务（两项）、网站服务（两项）、广告销售（两项）。

随着新LOGO的申请，中国广电对5G领域的布局正在加速。近日，中国广电总经理梁晓涛表示，中国广电将适时发放192号段，推出特色套餐，让客户尽快享受到中国广电的服务。

不止中国广电，各地广电公司近期也动作频频。5月15日，中国广电四川网络股份有限公司宣布启动F5G千兆宽带，预期年内可开通广电5G业务。近日，陕西广电网络总经理韩普也表示，计划今年开始推进192号段放号工作，目前正在进行各项准备。

192号段是中国广电的专属5G号段。2019年12月，工信部发布消息称，依据《中华人民共和国电信条例》《电信网码号资源管理办法》等有关法规规章，向中国广电核发192号段公众移动通信网网号。

商用步伐落后对手

作为第四大运营商，中国广电早在2019年便已经获得5G牌照。业内人士表示，由于缺乏移动通信业务的运营经验和基础设施，外加各地广电系统长期各自为政，导致广电5G业务一直未能正式商用落地。

资料显示，我国长期采用中央、省、市和县四级办广播电视的发展方针。在较为宽松的管理体制下，一方面，我国广电事业获得迅速发展；但另一方面，各地有线电视网络也呈现出条块分割、山头林立的“割据”态势。

针对广电系统的“割据”问题，中国广电一直在推进“全国一张网”的整合。2020年12月，中国广电完成全国24家省级系统广电网络公司的整合工作，成立了中国广电网络股份有限公司，这是我国广电系统首个垂直性市场运营主体。

针对运营经验和设施基础缺乏的问题，中国广电选择引入外援加以解决。2020年5月，中国移动与中国广电签署有关5G共建共享的合作框架协议。根据协议，中国移动和中国广电将联合确定网络建设计划，以1：1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同拥有并有权使用700MHz 5G无线网络资产。

北京商报记者注意到，支持700MHz频段的5G手机已近百款，覆盖了高中低端消费市场人群。据了解，预计今年底，中国广电将和中国移动携手完成40万座700MHz频段5G基站的建设工作。

针对中国广电700MHz频段5G基站的建设进展，北京商报记者联系中国广电相关负责人，但截至发稿未获得回复。

短期难有竞争力

与三大运营商相比，中国广电虽然在5G布局较为落后，但也拥有自身竞争优势。2020年1月，工信部向中国广电颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可，同意中国广电在北京等16个城市部署5G网络，中国广电700MHz+4.9GHz“低频+中频”协同组网策略自此获得明确。

资料显示，700MHz频段是发展移动通信的黄金频段，具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，而且适合5G底层网络。

对于中国广电而言，形成差异化竞争优势非常重要，梁晓涛表示，中国广电坚持走差异化5G应用路线，推动广播电视服务融入到公共安全、应急通讯、防疫救灾、工业互联网、物联网等不同行业领域。

作为国内有线电视服务的提供方，中国广电背后的广电系统拥有大量的内容资源。数据显示，我国广电系统年制作广播节目650万小时以上，电视节目260万小时以上，全系统每年生产制作电视剧在500部（14000多集）左右。

金融专家董翔表示，尽管中国广电在频段、内容等层面拥有优势，但在5G领域仍面临一些困难，如广电尚无统一的公有云，广电5G的人才、技术储备也不足，因此广电5G即便实现商用，短期之内也难以和三大运营商正面抗衡。

(责编：赵超、吕骞)