岳品瑜 廖蒙

原标题：外贸持续复苏 人民币汇率一年涨超7000点

美元指数再度失守90关口，人民币对美元汇率表现强势。5月19日，中国外汇交易中心披露的数据显示，人民币对美元汇率中间价报6.4255元，上调102个基点。北京商报记者梳理发现，5月以来，人民币对美元汇率持续升值，向上突破逾600个基点。

上调102个基点

继5月11日人民币对美元汇率中间价刷新近三年来高位后，双向波动的人民币对美元汇率中间价再次升至高点。5月19日，中国外汇交易中心披露的数据显示，人民币对美元汇率中间价上调102个基点报6.4255元，而5月11日报价为6.4254元。

从截至5月19日的过去一年内人民币对美元汇率中间价走势来看，期内人民币对美元汇率中间价最低降至7.1316元，最高升至6.4254元，一年间震荡反弹逾7000点。这也意味着普通消费者在过去一年内兑换1万美元，最高立省7000元。

从月内走势来看，人民币对美元汇率中间价升值明显。中国外汇交易中心数据显示，5月以来，人民币对美元汇率中间价总体呈现波动上行态势，最低降至6.4895元，最高升至6.4254元，最高向上突破逾600个基点。10个交易日中6个交易日升值，4个交易日贬值。

而在岸、离岸人民币汇率同样表现强劲。根据Wind数据，截至5月19日17时05分，在岸人民币对美元汇率报6.4359，年内升值1.59%，5月升值0.45%；离岸人民币对美元汇率报6.4347，年内升值1.05%，5月升值0.45%。

与人民币强劲走势相反的是，在连续4个交易日下降后，美元指数于5月18日晚间再度失守90关口。Wind数据显示，美元指数5月整体下行1.57%，当前报89.85。

对于近期人民币汇率这一走势，光大银行金融市场部分析师周茂华分析认为，5月以来，人民币对美元维持一个强势格局，主要是受两方面因素推动，一是国内经济延续良好复苏态势，外贸维持高景气度；二是近期美联储继续释放鸽派信号，美元指数继续走弱推动。“当前人民币对美元汇率整体呈现强势双向波动格局，窄幅波动，走势非常稳。”

树立汇率风险中性意识

北京商报记者注意到，人民币汇率的持续升值也引发了业内对于我国对外贸易行业发展的探讨。根据5月7日海关总署披露的进出口数据，4月我国货物贸易进出口总值3.15万亿元人民币，同比增长26.6%。其中，进口1.44万亿元，同比增长32.2%；出口1.71万亿元，同比增长22.2%。

“人民币汇率升值对我国外贸整体影响可控，但对于行业、产业链上不同企业的影响是非对称的，”周茂华表示，我国作为外贸大国，人民币汇率升值，外贸出口企业整体面临的汇兑风险上升，部分生产在国内、需求在海外且利润相对薄的企业，商品出口竞争力遭到削弱，对我国部分中小外贸企业的出口造成不利影响，但也会有少部分企业原材料进口成本因人民币升值而有所降低。

在外贸企业如何防范汇率变动带来的风险这一问题上，中银证券全球首席经济学家管涛在接受北京商报记者采访时强调，企业要树立汇率风险中性意识，重视对汇率风险的管理。例如通过使用本地计价结算，将进口、出口做匹配，进行自然对冲，用汇率避险工具主动管理风险以及使用多元化的结算币种等。

周茂华则补充道，从中长期看，还是要深化供给侧结构性改革，推动外贸出口高质量发展，提升出口商品附加值和竞争力，加快推动人民币国际化。

将在均衡水平双向震荡

在人民币汇率重回6.4时代后，人民币汇率是否会进一步持续上升，也是业内热议的话题。管涛表示，2020年底、2021年初，很多人预测人民币汇率会升破6，是一种非常典型的适应性预期，通俗来看就是认为汇率一涨将永远会涨，是单边、线性的思维。

管涛分析指出，外汇市场处于一种多重均衡状态，很难由基本面简单线性外推出汇率走向。同时，汇率升值并不代表升值压力和升值预期。“汇率动起来，恰恰有助于及时释放市场压力，避免形成单边预期。”

周茂华同样表示，人民币短期内过度升值可能导致外汇套利的资金大量涌入，加剧市场波动等风险。而受国内经济延续良好复苏态势、美联储维持低利率超宽松环境等多方面因素影响，我国人民币短期内有望保持在合理均衡水平附近强势双向震荡格局。

周茂华认为，从中长期看，人民币汇率中枢稳步抬升。影响人民币汇率中长期走势的关键因素在于国内经济中长期发展与人民币国际化进展，随着我国改革开放持续深化，经济金融结构更加合理可持续，同时，金融业高质量发展与人民币国际化步伐加快，人民币资产吸引全球资金长期趋势流入。

(责编：赵超、吕骞)