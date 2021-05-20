人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

给虚拟货币戴上“紧箍咒”

张敬伟
2021年05月20日08:46 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：给虚拟货币戴上“紧箍咒”

　　中国支付清算协会、中银协和互金协会5月18日发布联合公告，明确金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。公告提示，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。

　　区块链技术、去中心化、分布式记账、加密等等看上去高大上的技术外挂，给虚拟货币蒙上传奇色彩。资本和技术大佬们的追捧，则使这些虚拟货币迅速异化，成为推升泡沫的炒作工具。可是，不管如何美化神化虚拟货币，它都不是法定的实体货币。非法定的虚拟货币，缺乏价值内涵支撑，资本炒作后价格失控，使不少中小投资者的个人财产和权益受损。在这种情况下，给虚拟货币戴上“紧箍咒”，避免其成为资本泡沫的“兴奋剂”是应有之义。

　　面对虚拟货币的市场乱象，监管者理应有所作为。由于比特币等虚拟货币属于新生事物，全球对其如何监管并未达成基本共识，监管也呈碎片化。在此情势下，虚拟货币的炒作，就很容易突破传统的金融监管链条，从而成为资本玩家的“玩具”。

　　在全球主要经济体中，中国的监管立场明确，早在2013年12月，央行等多部委发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手方买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。2017年9月，央行等多部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求禁止从事代币发行融资活动（ICO）；交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

　　当虚拟货币野蛮生长时，传统的全球货币体系将受到冲击，全球金融和资本市场将面临系统性风险。所以，全球各国应该充分关切虚拟货币交易的风险，不能让其跳脱现有的法律和道德底线，无视甚至挑战现有的监管体系。虚拟货币交易不仅仅是一场资本泡沫游戏，更是一场资本利用高科技试图颠覆传统货币交易秩序的阳谋。如果主权国家监管无作为，或监管条块分割，难以达成全球共识，那么资本利用虚拟货币催生的泡沫将会攻城略地，让尚未走出疫情阴霾的全球面临一场更大的危机。

　　当务之急是让虚拟货币脱虚向实，以比特币为例，其本身具有一定价值，因为一枚比特币产生需要消费电量，而电费在现实世界是有价格的。由于比特币总量维持在2100万枚，再加上价值区块链技术和分布式记账的加密特点，使得比特币的存在具有一定合理性。尽管如此，由于比特币不是由货币当局发行，所以它不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币。作为一种特定的虚拟商品，比特币必须在可监管的前提下才有意义。而作为比特币的衍生物，一些野蛮生长的虚拟货币必须从“源代码”上予以阻断。

　　近段时间，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，这不仅严重侵害了投资者的财产安全，也扰乱了经济金融的正常秩序。面对虚拟货币的市场乱象和资本市场的无序炒作，各国都应积极作为，合力给虚拟货币戴上“紧箍咒”。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部