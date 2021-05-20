张钦

原标题：“单人家电”为何体积变小价更高？

在国内家电市场整体出现萎缩的同时，以“一人食”厨房电器为代表的“单人家电”正在细分市场上走俏。但是千万不要以为小巧的“一人食”厨房电器就便宜，而这又是为什么呢？

现状

“一人食”厨房电器销量大增4倍

来自苏宁易购的消费数据显示，今年5月10日到17日，拥有“一人食”标签的相关小家电销量同比增长均在400%以上，其中单人电饭煲、单人电火锅销量分别同比增长585.8%和626.8%，10升迷你烤箱销量同比增长427.7%，单人26厘米炒锅销量同比增长491.2%。

另外从国内多家电商平台可以看到，只要输入“一人食”关键字，就有大量适合单人使用的厨房电器被检索出来，包括一人食锅、一人食电饭煲、一人食餐具、一人食电煮锅、一人食火锅、一人食豆浆机、一人食破壁机、一人食砂锅等。

值得注意的是，除了很多主流家电品牌的产品，还有很多不知名品牌产品也在线上销售，通过奇特的造型、亮丽的颜色吸引消费者。从产品的评论区中可以看出，购买这类“一人食”电饭煲的基本都是年轻人，他们似乎对价格也不太在意，而更多的是对这些产品可爱的造型和颜色大加赞赏。

北京青年报记者看到，仅仅在京东平台，一款小米一人食电饭煲的评论量就达到了20万条。

发现

“单人家电”改变生活模式

除了厨房电器，现在很多厂家都开始推出各种单人电器，如迷你冰箱、便携式投影机、小型洗衣机等产品。这些产品不仅是个头小了一些，而且还根据单身一族的生活特点对相关功能有针对性地增加或减少。除了单身的年轻一族、独居老人是“单人家电”的重要消费群体外，也有一些三口之家选择这类家电。

如本来是设计给单身人士使用的迷你洗衣机，现在也被很多多口之家选购，这“第二台”洗衣机可满足内衣、外衣分机洗，也可将婴幼儿和成人的衣服分开洗。

关注

单人家电为何价格并不便宜？

北青报记者在调查中发现，单人家电的生产成本并不比普通家电明显降低，有的甚至还会有所提高，这在小家电上体现得更为明显。

北青报记者在京东的“海尔母婴成套电器京东自营旗舰店”看到，一款海尔3公斤迷你壁挂滚筒洗衣机的售价为3299元；“小吉京东自营旗舰店”中小吉迷你婴儿洗衣机的价格为2199元；“美的诚印鑫专卖店”中小天鹅3公斤壁挂式迷你滚筒洗衣机的价格为2699元。这些产品的价格与目前市场上销售的普通滚筒洗衣机价格基本一致。

同样的现象也出现在电饭煲品类中，在京东“苏泊尔厨房电器旗舰店”中，一款可供最多8人使用的苏泊尔5升球釜内胆电饭煲售价319元，另一款2升的火旋风球釜内胆迷你电饭煲的价格则为329元。

“一人家电并非只是把传统家电的规格变小，而是要精准针对单身人群进行重新设计，尤其对于不需要的功能进行精简，并且针对一些个性化需求进行增加。”有家电厂家人士告诉北青报记者，他们在设计单人家电时甚至会较传统家电进行更多的市场调研，因为本来单人家电的消费市场就相对较窄，如果设计得不够贴心就很难卖出去。

“虽然钢材、铜材、塑料等原材料的使用量会相对减少，但这些创新家电会因为单独研发、单独模具和生产线而成本有所上升。”有行业人士告诉北青报记者，由于很多电器的核心零部件都是标品，但单人家电为了减小体积，必须采用定制零部件，而采购规模又有限，因此也增加了成本。比如滚筒迷你洗衣机的价格基本与传统洗衣机价格相仿，基本也都在2000元以上。为此，很多厂家只能通过更时尚的设计选择中高端市场定位来提升产品附加值。

(责编：赵超、吕骞)