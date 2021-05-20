王连香

编者按：2020年，百年变局和新冠肺炎疫情交织，风险挑战空前。但中国经济逆势而上、破浪前行，成为全球唯一正增长的主要经济体，在极不平凡之年取得了极不平凡的成就。企业作为经济的微观基础，上市公司作为行业的“排头兵”，在过去一年交出了怎样的一份答卷？人民网经济科技频道推出系列报道，聚焦极不平凡之年的上市公司年报。

近日，据各大汽车集团2020年企业年报披露，由于我国对新冠肺炎疫情的严密防控，汽车产业复苏迹象明显，更有一些企业实现了销量和利润的双丰收。其中，长安、长城等企业在营收和利润方面都实现了增长，如北汽蓝谷等车企则依然期待能够进一步复苏。

利润成合资企业表现“晴雨表”

大型汽车集团一直以来都是我国汽车产业的中流砥柱，占据大部分市场份额。在业内人士眼中，2020年中国大型汽车集团普遍呈现出营收增长，但利润下滑的态势。考虑到疫情因素，中国大型汽车集团整体仍呈现出了较强的复苏潜力。

其中，上汽集团在2020年虽以560万辆的销售成绩领跑国内市场，但据该集团发布的财报显示，2020年实现营业总收入7421.32亿元，同比下滑12%；归属上市公司净利润为204.31亿元，同比下滑20.2%。不仅集团旗下两大合资公司——上汽大众、上汽通用的销量均呈现出两位数的下滑，中国品牌阵营也同样没有幸免。

值得一提的是，海外市场成为了该集团的一大亮点。2020年，整车出口及海外销售达39万辆，同比增长11.3％，在全国整车出口整体下滑6.2％的情况下逆势上扬，所占比重超过了1/3。其中，集团旗下的中国品牌海外销量达26.7万辆，占公司海外总销量近70％的比重；尤其是在欧洲市场超过4万辆的销量中，新能源车型占到六成。

据中国汽车工业协会数据统计，与上年相比，出口排名企业中，长安和吉利的增速更为明显。2020年长安汽车实现了营收、利润双增长，出口量达8.2万辆，其中乘用车出口销量为42519辆，同比增长10.43%。吉利汽车则在海外市场实现7.3万辆的销量，同比增长25%。过去一年，吉利汽车新增了缅甸、以色列等4个海外市场，业务覆盖至24个国家，拥有海外销售和售后网点近400家。

此外，在已公布的车企财报中，长城汽车业绩在2020年创下了历史新高，实现营收1033.08亿元，同比增长7.38%；净利润为53.62亿元，同比增长18.36%。据悉，长城业绩之所以大幅增长，是得益于品牌销量的提升。在过去一年，通过以品类打造品牌的战略，推出哈弗大狗、欧拉好猫、坦克300等一系列车型，实现累计销量111.59万辆，增长5.41%。

注重研发 部分企业投入不降反升

值得关注的是，无论业绩的如何表现，2020年车企在研发上的投入都下足了本钱。

吉利汽车用于研发的费用高达48亿元，占总收入的5.2%。据了解，依托于资金支持，吉利2020年布局了BMA、CMA、SPA和SEA四大全球化基础模块架构，大幅提升模块化造车效率。

广汽集团在自主研发方面的投入为51.25亿元，占营业收入比例为8.11%，并先后完成平台化模块化架构GPMA平台设计，发布全新动力总成平台品牌钜浪动力等。

长城汽车研发投入为51.5亿元，同比增长21.22%。据了解，截至2020年底，该集团研发团队约有1.9万余人，人员数量占公司总人数超30%。

为持续打造行业领先的研发实力，长安汽车在2020年投入了41.42亿元，包括发布了L3级量产技术，持续提升自动驾驶核心技术能力、向“语音+视频”智能交互迭代、进化。据该企业相关人士透露，2021年该集团固定资产投资持续聚焦新产品和研发能力建设，加大高端新能源产品投入，并持续提升智能化、造型等核心研发能力及数字运营能力。股权投资主要是支持中高端品牌发展，强化高阶自动驾驶技术研发和运营投入，继续布局出行和产业生态拓展。

智能化、新能源依然为突破口

在历经了2020年的危机后，车企也开始积极布局2021年，力争在激烈的市场竞争中能占有一席之地。

据悉，比亚迪与吉利将专注新能源领域。其中，在国家全力推进碳达峰、碳中和的背景下，比亚迪将通过刀片电池与DM-i混动技术，加速新能源汽车与燃油车平价时代的到来，推动汽车业务全面电动化发展。

据比亚迪发布2021年第一季度报告显示，比亚迪短期内实现营业收入409.92亿元，同比增长108.31%，业绩保持较快的增长势头。纵观全年，比亚迪于日前上市的第四代插混DM-i车型，以及下半年新纯电e平台车型将陆续上市，为品牌在新能源与智能化领域的布局提供助力。

吉利汽车则成立新公司极氪加码智能纯电市场。根据规划，极氪将聚焦智能纯电领域的前瞻技术研发，构建智能汽车生态圈，还将整合各类资产和技术，包括但不限于电动车车型技术、浩瀚架构使用权、品牌授权、三电技术、供应链体系建设及用户生态建设等。据悉，公司旗下首款车型将于上海车展开启预定，并于第四季度开始交付。

对于新技术领域，北京汽车表示将在战略、品牌、产品、技术、资源及管理上紧扣主业，各业务板块强协同、重创新、谋发展、走内涵式增长道路及差异化经营战略。其中，北京品牌将向高端化和产品中大型化加速发展；新能源产品的投放也将逐渐丰富，如智能交互、5G物联、自动驾驶等新技术应用速度会进一步加快。

从上市车企的财报可以看出，2020年车企面临诸多挑战。即便如此，在政策和市场的双重推动下，通过不断开放创新，车企也迎来了诸多机遇。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，“去年疫情对汽车市场产生了明显的冲击，整个汽车行业都受到了较大影响。但在政策和市场的强力推动下，2021年的中国汽车市场将会保持持续上扬的态势，尤其是新能源汽车领域，会让越来越多车企加速转型新能源市场。”

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