彭 飞

风起南海，潮涌珠江。建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。本版今起推出“大湾区 大未来”系列评论，为建设一个富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群凝心聚力。

——编 者

沿着珠江两岸行进，看江水奔流向前，激起朵朵浪花。江海交汇，发展融为一体；活力四射，携手共同追梦。今天的粤港澳大湾区正乘风破浪，令人心潮涌动。

在广东珠海横琴·澳门青年创业谷，有这样一家律所：“中银—力图—方氏（横琴）联营律师事务所”。该律所由内地、澳门、香港三地律所合伙联营设立，因此名称中叠加了三地律所的标识。目前，这家律所拥有4名内地律师、11名澳门律师、16名香港律师，为客户提供一站式法律服务，成为港澳律师在内地大展身手的平台。三地人才汇聚、资源整合，打造出独特的竞争力。

合作中孕育着机遇。“90后”澳门青年张思远，毕业后到这家律所实习，准备在内地执业。他每天往返于横琴和澳门之间，交通非常便利，单程只需花费3澳币。之所以选择到横琴发展，张思远看重的是粤港澳大湾区未来的发展潜力。的确，潜力意味着吸引力。一家小小律所，背后是三套法律体系的融合，也是“一国两制”框架下港澳融入内地发展的一个生动样本。如今，这样的机遇在大湾区俯拾即是，让越来越多港澳年轻人看到了广阔舞台、更大天地。

“澳门所需，珠海所能，横琴所向。”当地人是这么说的，也是这么做的。港澳青年在横琴创业，利用网上平台就能自助办税，“一次都不用跑”；港澳的建筑工程师，可直接在横琴新区为客户提供服务……这些改变，源于大量的规则创新、机制完善、制度衔接，实现了澳门与横琴乃至与内地的深度融合。无论过去、现在还是将来，祖国始终是港澳的坚强后盾，也是港澳探索发展新路向、寻找发展新动力、开拓发展新空间的支撑和底气所在。行走在横琴的土地上，更能真切地体会到这后盾有多坚实、这底气有多强大。

2018年10月23日，创造了多项纪录的港珠澳大桥开通，惊艳世界。如果说港珠澳大桥是内地与港澳实现“硬联通”的一个重要标志，那么在今天的粤港澳大湾区，内地与港澳在机制规则上的“软联通”也日益迈上新台阶。从完善规则、让港澳居民参加编制内岗位的公开招聘，到推进“湾区通”工程、确保政务商事等服务逐步实现“一网通办”“跨境通办”，再到搭建广州粤港澳（国际）青年创新工场、前海深港青年梦工场等50多个港澳青年创新创业平台……一系列“软联通”举措落实落细，让规则衔接、机制对接不断加强，助力粤港澳三地的“制度之异”转化为“机制之利”，促进了大湾区内人员、货物等各类要素高效便捷流动，推动粤港澳三地优势互补、协同发展。

大湾区是在一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币的条件下建设的，国际上没有先例。推进粤港澳大湾区建设，我们必须做先行者、拓荒者。从蕉林绿野到活力天地，珠海横琴的一个个创新实践，不仅是大湾区蓬勃发展的现实缩影，也是新时代中国不断向前的生动写照。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 05 版）

(责编：赵超、吕骞)