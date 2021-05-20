何兰慧

5月17日，内蒙古呼伦贝尔农垦特泥河农牧场一台播种机接收北斗卫星信号，在农田里播种小麦。

陈晓娟摄（人民视觉）

5月18日，中国卫星导航定位协会在京发布《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值突破4000亿元，达4033亿元，较2019年增长约16.9％。

专家表示，北斗三号全球系统开通服务以及“新基建”发展战略实施进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用的需求和投入，中国卫星导航与位置服务产业获得了重大发展机遇。

北斗全面融入生产生活

当前，中国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在1.4万家左右，从业人员数量超过50万。在知识产权方面，中国卫星导航专利申请累计总量年底已突破8.5万件，保持全球第一位。

2020年是北斗三号系统全面建成之年。白皮书指出，北斗系统已经全面融入生产生活，服务于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式。未来，将进一步倡导北斗优先和标配化应用。

此外，北斗系统已经在全球许多国家和地区得到应用，面向亿级以上用户提供服务。基于北斗的土地确权、精准农业、数字施工、车辆船舶监管、智慧港口解决方案已经在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等地区得到成功应用。

高精度应用加速增长

白皮书指出，2020年卫星导航与位置服务行业高精度应用发展迅速，在电力、精准农业、精细化施工、高精度测绘、智能网联汽车等细分市场中的基础设施建设、高精度器件和产品的销售规模呈现加速增长态势。

据了解，在抗疫过程中，基于北斗高精度技术的测绘方案为湖北、陕西等多地的医疗基础设施建设大幅缩短了前期勘察测量的时间。无人机发挥了重要作用，包括植保、物流、消杀、侦查等在内的精准无人机飞行细分市场呈现爆发式增长，大幅提升了高精度市场的总体规模。

此外，截至2020年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过1.5亿片，季度出货量突破1000万片；国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡的总出货量高速增长，突破100万片，主要应用场景包括智能网联汽车、无人机、农机、工程机械、测绘仪器、机器人和物联网终端等，高精度应用呈现出泛在化和规模化趋势。

“+北斗”模式成产业新亮点

2020年，“+北斗”发展更加活跃，“行业+北斗”新生业态对市场规模和应用场景扩展产生巨大影响。

其中，北斗系统使综合交通管理效率和运输安全水平全面提升。据了解，截至2020年底，国内超700万辆道路营运车辆、超过3万辆邮政快递干线车辆、1400艘公务船舶已应用北斗系统，重特大事故发生起数下降93％，死亡率下降86％。

“当前，交通、电力、铁路、石化、通信等行业领域已经主动跨界进入北斗产业，相继成立了专门的北斗机构或企业，积极探索开拓以北斗技术为赋能手段的应用场景，推进本行业北斗应用。”中国卫星导航定位协会会长于贤成表示，这些措施进一步推动了北斗应用向深度和广度发展，成为产业发展的一个新特点。

(责编：赵超、吕骞)