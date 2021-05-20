人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

我国自主设计建造的最大海上原油生产平台安装完成

2021年05月20日09:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）获悉，我国自主设计、建造的最大海上原油生产平台——陆丰14-4中心平台19日在海上完成浮托安装，进一步提升了我国大型海洋油气装备建造和安装能力。

正在进行浮托安装的陆丰14-4中心平台。受访者供图

据中国海油陆丰油田群区域开发项目总经理高爽介绍，陆丰14-4中心平台采用一体化模式建造，各功能模块在陆地“搭积木”式地完成拼接，海上安装两天后就能满足人员居住条件。

“该平台预计2021年底投产，将主要开发陆丰14-4和陆丰14-8油田。届时，可以为粤港澳大湾区提供更多的油气资源。”高爽说。

记者了解到，陆丰14-4中心平台由上部组块和导管架两部分组成，矗立在145米水深的大海上，总高度达218米，相当于70层楼高，总重量近3万吨。

“本次浮托安装作业是将重达1.5万吨的上部组块与导管架对接。平台体型庞大，无法使用传统的吊装方法，为此采用了整体浮托安装这一核心技术。”高爽表示。

据了解，浮托安装是借助潮汐涨落的自然力量，通过类似举重运动员“挺举”的方式，将大型海上油气平台安装到导管架上。这种技术能最大限度将海上施工转移到陆地，具有成本低、效率高、起重大等优势，目前在万吨级海上平台安装中被广泛采用。

完成浮托安装的陆丰14-4中心平台。受访者供图

“浮托安装对海况条件要求极高，项目团队克服了作业窗口期短、施工风险高、现场海况多变等挑战，通过组织风险分析、开展浮托仿真模拟演练、过程实时监测等多种保障措施，确保了浮托安装作业顺利完成。”陆丰油田群工程项目经理阳连丰告诉记者。

据悉，经过10多年技术创新和突破，我国已经相继攻克了常规高位浮托等多种浮托安装技术难题，具备了全天候、全海域浮托技术和施工能力，掌握的浮托安装种类数量、作业难度和技术复杂性等均位居世界前列。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部