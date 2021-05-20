人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）获悉，我国自主设计、建造的最大海上原油生产平台——陆丰14-4中心平台19日在海上完成浮托安装，进一步提升了我国大型海洋油气装备建造和安装能力。

正在进行浮托安装的陆丰14-4中心平台。受访者供图

据中国海油陆丰油田群区域开发项目总经理高爽介绍，陆丰14-4中心平台采用一体化模式建造，各功能模块在陆地“搭积木”式地完成拼接，海上安装两天后就能满足人员居住条件。

“该平台预计2021年底投产，将主要开发陆丰14-4和陆丰14-8油田。届时，可以为粤港澳大湾区提供更多的油气资源。”高爽说。

记者了解到，陆丰14-4中心平台由上部组块和导管架两部分组成，矗立在145米水深的大海上，总高度达218米，相当于70层楼高，总重量近3万吨。

“本次浮托安装作业是将重达1.5万吨的上部组块与导管架对接。平台体型庞大，无法使用传统的吊装方法，为此采用了整体浮托安装这一核心技术。”高爽表示。

据了解，浮托安装是借助潮汐涨落的自然力量，通过类似举重运动员“挺举”的方式，将大型海上油气平台安装到导管架上。这种技术能最大限度将海上施工转移到陆地，具有成本低、效率高、起重大等优势，目前在万吨级海上平台安装中被广泛采用。

完成浮托安装的陆丰14-4中心平台。受访者供图

“浮托安装对海况条件要求极高，项目团队克服了作业窗口期短、施工风险高、现场海况多变等挑战，通过组织风险分析、开展浮托仿真模拟演练、过程实时监测等多种保障措施，确保了浮托安装作业顺利完成。”陆丰油田群工程项目经理阳连丰告诉记者。

据悉，经过10多年技术创新和突破，我国已经相继攻克了常规高位浮托等多种浮托安装技术难题，具备了全天候、全海域浮托技术和施工能力，掌握的浮托安装种类数量、作业难度和技术复杂性等均位居世界前列。

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