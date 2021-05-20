人民网北京5月20日电 （记者乔雪峰）近日，由中国航空运输协会编制的《民航客舱乘务员职业形象规范》（以下简称《规范》）正式对外发布。

《规范》指出，民航客舱服务具有安全限制、特情限制和空间限制，制服剪裁应合体，套装穿着以方便乘务员工作为主，最大限度地降低不安全因素。空勤登机证在进入候机楼隔离区域或上下飞机时，应规范佩戴，着制服期间不应喧哗打闹等。

《规范》还指出，要做好自媒体管控，不泄露旅客隐私；仅在工作值勤期间穿着制服，不穿着制服乘坐公共交通工具或进行私人活动等。

据了解，《规范》是客舱乘务员职业形象管理工作的规范，主要涵盖了制服、配饰、发型、妆容、职业姿态、职业礼仪等六个方面，并强调了服从机长管理、工作场合职业礼仪等维护客舱安全的相关内容。

中国航空运输协会相关负责人告诉记者，这是我国民航业首个关于乘务员职业形象的团体标准。旨在为民用航空公司设计客舱乘务员职业形象提供基础性和通用性规范，为促进中国民航客舱队伍整体建设，强化队伍“真情服务”意识，“立足小客舱，服务大世界”，提升乘务员职业形象和促进客舱安全做出努力。“《规范》的发布将进一步助力提升整个行业的知名度、美誉度及社会公众对行业的信赖度。”

“民航客舱乘务员的职业形象不仅代表航空公司的企业形象，也是民航行业形象的重要组成部分。”中国航协理事长助理、客舱乘务委员会主任冯润娥接受记者采访时表示，《规范》兼顾客舱安全，并贯彻落实了“真情服务”理念，为国内航空公司制定职业形象标准提供依据和规范，也为相关院校在培训空乘学员提供了重要参考，在其他服务行业职业形象建设方面也具有一定借鉴意义。

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