全国最大跨径波形钢腹板悬拼梁桥左幅合龙贯通。人民网记者 乔雪峰摄

人民网平江5月20日电 （记者乔雪峰）5月19日凌晨5点10分，随着最后一盘混凝土送入顶板，全国最大跨径波形钢腹板悬拼梁桥——湖南省平江（湘赣界）至益阳高速公路（以下简称平益高速）南阳湘江特大桥左幅合龙段完成混凝土浇筑，为主桥10月底全面贯通打下坚实基础。

平益高速起于湖南省岳阳市平江县石牛寨镇（对接江西修平高速），止于益阳市赫山区笔架山。它是湖南省“七纵七横”中的第三横——平江（湘赣界）至安化高速公路的东段，是纳入湖南省“十三五”“十四五”规划的重大交通工程，主线全长176.66公里，批复概算总投资243.24亿元，预计2022年全线通车。

“截至2021年4月，平益高速累计完成投资149.36亿元。”湖南省交水建集团总经理助理，平益高速公路项目公司党委书记、董事长邹国庆接受记者采访时表示，平益高速建成后对完善湘赣边红色旅游交通网，加快革命老区平江县乡村振兴和湘赣边区域合作示范区建设，推动长江经济带发展具有重要意义，将成为驱动湖南发展的新引擎。

这是一条传承红色基因的“旅游路”

中塅河是“中国诗河”汨罗江的上游，也是江西、湖南两省的“界河”，“一桥跨两省”的中塅河大桥是平益高速的起点。

5月17日下午，记者在平益高速项目一标中塅河桥建设现场，看到了一场时间不长却直抵人心的党史学习教育活动。

一面党旗、一条横幅、几幅展板，工友们自发站成几排，在现场聆听“红色故事”。现场的平益高速建设者告诉记者，通过红色故事，加深了大家对革命老区平江的了解，提振了干事创业的“精气神”。

平江县隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，湘鄂赣三省交汇处，是一块红色圣地，这里曾经燃烧着革命火种,掩埋着先烈英魂。

平益高速穿越革命老区平江县全境，串联起石牛寨、湘鄂赣省苏维埃旧址、新四军平江通讯处旧址、平江起义纪念馆等红色景点，是平江途经乡镇最多、覆盖人口范围最广、带动能力最强的一条高速公路。

在石牛寨景区，虽然是工作日，记者仍看到了很多游客前来游玩。石牛寨景区相关负责人告诉记者，“五一”假期期间，景区总共接待游客4万多人。“平益高速通车后，从京港澳高速伍市互通到石牛寨景区将由原来的160分钟缩短至75分钟，节约时间近一个半小时。”

随着平益阳高速的建成，每天将会有更多的人沿着这条高速到老区参观游览，追寻红色记忆，同时还会促进革命老区的人流、物流、资金流。

如今，平江县旅游重点乡镇长寿镇、石牛寨镇均设有出站口，有望成为自驾旅游的极佳目的地之一。

此外，为进一步凸显湘赣边区红色资源富集优势，弘扬革命老区平江的红色文化，传承红色基因，平益高速还将规划建设长寿红色主题服务区。

这是一条科技感十足的“创新路”

南阳湘江特大桥项目为平益高速控制性工程，位于湘阴县鹤龙湖镇南阳村，全长7120.6米。其中主桥长511.88米，主跨120米，为目前国内最大跨径波形钢腹板悬拼梁桥。

平益高速十五、十六标合同段项目经理黄松雄告诉记者，为解决深水承台施工难题，项目部经过积极探索，结合承台结构设计形式，创造性提出无内支撑体系的“∞”字型双壁钢围堰结构，大幅度减少围堰重量，降低围堰结构安全风险，配以单层整体安装工艺，利用挖机清基、空气吸泥等多种措施，解决了深水基础施工工期长、安全风险大等施工难题，为品质大桥建设奠定了基础。

黄松雄表示，相比常规箱梁结构，采用波形钢腹板替代混凝土腹板，自重减轻25%至30%，且能完全避免混凝土腹板开裂现象。

此外，据黄松雄介绍，该项目采用的装配式悬拼施工精度高、速度快，施工质量更可控、效率明显提升。“通过采用此工艺，南阳湘江特大桥创造了最快2.5天/片的悬拼施工新纪录。”

这只是平益高速建设过程中落实“科技兴交”的一个缩影，据邹国庆介绍，平益高速积极应用“四新技术”和开展“微创新”，不断提高工程质量和建设效率。

比如，项目采用整体式移动液压模板台车辅助项目桥梁防撞护栏施工，为全国首创，工作效率提高一倍。

项目积极申报和开展科研课题研究，其中“智慧梁场”、湖区高液限软土固化处理、高速公路智慧安全监测等13项纳入了湖南省交通运输厅科技进步与创新计划。

路在脚下延伸、桥在江河中跨越，天堑变通途。平益高速，湘赣边红色热土上这条科技感十足的“创新路”，将成为带动沿线经济发展的“致富路”。

(责编：王连香、吕骞)