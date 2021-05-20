人民网北京5月20日电 （赵超）5月19日，京津冀数字经济联盟揭牌仪式在第五届世界智能大会期间于天津理工大学举行。

京津冀数字经济联盟是在中国科协指导下，由京津冀三地科协组织协调50余家数字经济相关的产业领域、高等院校、科研院所、金融领域、社团组织等自愿结成的跨行业、开放性协作组织。秘书处设在中国科协科学技术传播中心，中国科协科学技术传播中心副主任陈锐任联盟秘书长，北京秘书处设在中关村软件园，天津秘书处设在南开大学数字经济研究中心，河北秘书处设在河北省数字经济联合会。

据了解，京津冀数字经济联盟在京津冀三地设立区域性协调机制，旨在推进实施数字经济发展战略和京津冀协同发展战略，联合政产学研金服用等各方资源，聚焦政策措施、技术标准、融合应用、数字安全等重点领域，促进相关主体之间的交流和深度合作，促进供需对接和知识共享，形成优势互补，有效推进京津冀数字经济发展，切实解决区域协同发展的数字经济现实问题，推动京津冀产业数字化、数字产业化、治理数字化快速健康发展。

世界工程组织联合会主席龚克在揭牌仪式上发言表示，京津冀数字经济联盟的成立，为组织发展数字经济各种要素搭建了良好的平台，将有力促进数字经济赋能京津冀协同发展国家战略。联盟将开展京津冀数字经济相关战略、政策、理论、科学、技术、标准和产业研究，探索京津冀数字经济协同发展的新模式和新机制，通过试点示范、区域合作、国际合作，形成区域性、开放型、国际化的合作示范平台。以联盟成立为契机，还将面向全国，搭建开源技术创新与科技经济融合平台，通过平台联系创新主体、汇聚创新资源、开展跨界合作、构建协作网络、营造创新生态，为孕育关键核心技术和基础性技术，解决“卡脖子”难题提供技术创新示范。

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