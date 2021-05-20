人民网北京5月20日电 （孙阳）5月18日，主流媒体深度融合研讨会暨《环球人物》创刊15周年座谈会在浙江省绍兴市上虞区e游小镇新落成的人民文创华东中心举行。人民日报社副总编辑方江山，浙江省人大常委会原副主任王永昌出席会议并讲话。

人民日报社副总编辑方江山（右七）、浙江省人大常委会原副主任王永昌（右八）等出席会议。主办方供图

会上，《环球人物》杂志社总编辑谢湘从内容融合、经营融合、机制融合三方面进行了分享。据介绍，《环球人物》较早成立了视频、音频团队，对人物进行多媒体报道，同时注重围绕重大选题的策划和执行，以多种形态的新闻产品、文化产品，形成传播合力。

解放日报社总编辑陈颂清，新华日报社总编辑顾雷鸣，浙报集团副总编辑、天目传媒总编辑周天晓，浙江省记协副主席周咏南，浙江大学传媒与国际文化学院院长韦路等出席会议并分享了对主流媒体深度融合的思考与见解。

人民日报社副总编辑方江山作总结讲话。方江山指出，作为党中央机关报，人民日报积极投身媒体融合发展进程，坚持守正创新，发挥融合优势，全媒体矩阵优势进一步凸现；迎接挑战机遇，把握趋势规律，推动媒体融合向纵深发展；持续探索推进，迈出更大步伐，进一步做强新型主流媒体。

人民日报社副总编辑方江山在研讨会上讲话。主办方供图

方江山表示，积极推进主流媒体深度融合，究竟“融”什么？怎么“合”？“深”向何处？主流媒体要用主流价值引领数字时代，实现深刻的价值构建；要融入社会生产生活的全领域，在整合资源基础上进行一场革命性实践；要聚合全媒体时代的人民力量。媒体深度融合是一场不容回避的自我革命，是只有起点没有终点的持续革命。

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