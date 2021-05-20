“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，提高数字政府建设水平。将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。据了解，近年来，工商银行充分发挥金融科技优势，携手各级政府部门，深度参与智慧政务建设，积极融入政务互联网，为政府数字化转型积极贡献“工行智慧”。

打造“1+N”智慧政务产品体系

据介绍，工商银行围绕服务渠道和垂直领域建设，打造了“1+N”立体的智慧政务产品体系，全方位赋能政务服务各领域，通过数字金融服务助力数字政府建设。

构建“互联网＋网点”政务服务模式，提高政务服务能力。随着我国电子政务的不断建设发展，政府门户网站逐步成为群众了解政府工作动态、查阅政府信息的主要渠道，成为政府指引公众办事、实现政务办理线上化的重要窗口。工商银行结合各地政府实际需要，深度参与“互联网＋政务”门户建设，通过门户与当地各厅局系统对接，实现政务服务和便民服务事项应上尽上；通过运用生物识别、人工智能、区块链等新技术提升客户体验和信息安全性，在极大方便人民群众办事的同时，提升政务服务公信力。同时，工行充分发挥网点渠道优势，与政府共享渠道资源，打造“网点+政务”的特色服务网点，有效承载政府服务职能，将营业网点作为政务服务经办窗口，面向群众和企业提供社保、公积金、企业注册登记等服务，实现“政务服务网点办”。

深化垂直政务领域合作，为“数字政府”建设提供强有力支撑。在财政领域，工行推出工银e政务综合服务平台，面向财政预算单位提供各类金融和行业服务的一站式办理。在社保领域，搭建工银e社保综合服务平台，依托银行服务渠道，为各级社保机构、参保单位、参保个人等提供社保费收缴、社保待遇直发、电子社保卡签发等一站式服务，实现“政通、民享、企达”。在住建领域，推出工银政通平台，通过对接住建部门、房管局、公积金中心等部门实现在线抵押登记、权证核验等，支持一站式办理个人住房按揭贷款，助力提升住房维修基金、房屋交易资金、租房租赁资金监管信息化、线上化服务能力。在政法领域，推出智慧政法案款管理平台，为法院、公安等政法客户提供案款收缴、发还、明细管理等服务。在医疗领域，推出智慧医疗开放平台，围绕医疗、医保和医药联动重点领域，构建“金融+医疗”生态体系，助力医疗卫生管理部门和医院提升内部管理和外部服务水平。在教育领域，根据教育客户分层特点，面向培训机构、行业协会、中小学幼等细分客群，推出了涵盖教培资金监管（含课后安心学）、社团协会云、银校通等专属化智慧教育服务平台。在三农领域，瞄准农村集体产权制度改革契机，在同业率先推出数字乡村综合服务平台，通过“一窗受理”的服务方式，满足各级农业农村管理部门及广大农村集体经济组织的资产、资源、资金信息化管理需求。在工会领域，推出智慧工会，为各级总工会、基层企业工会、职工服务中心提供标准、高效、安全、易用的工会数字化全场景服务。

提升智慧政务服务体验

据介绍，工商银行将金融科技能力运用到政务信息化建设中，提高政务服务数字化和智能化水平，满足人民对美好生活的向往。

打通政务信息孤岛，大幅提升民生服务效率。工行加强与G端政府部门互联互通，在财政、社保、住房等领域，通过直通式处理，提升服务群众和企业能力和水平，降低业务风险，切实落实“让数据多跑路，群众少跑腿”的民生服务要求。在财政领域，积极参与财政部代理财政收付电子化改革顶层设计，“电子化+RPA（机器人流程自动化）”双管齐下推进财政电子化改革。对于可直连地区，通过电子化对接实现财政资金高效、快捷、安全地支付，对于尚不能直连地区，创新运用RPA解决财政与银行之间系统断点，提升支付效率和资金安全。在社保领域，作为合作银行参与制订《社会保险与商业银行系统接口设计规范》并试点实施，推进社保与商业银行交互标准化和规范化，提升服务参保单位和个人水平。在住建领域，通过对接住建部门、房管局、公积金中心等部门，实现在线抵押登记、权证核验、资金监管等，简化群众办理住房按揭贷款流程，缩短办理时间。

运用新技术能力，促进政务服务的智慧化转型。工行积极运用大数据、区块链、人工智能等技术，强化政务服务与金融服务深度融合，实现数字化和智能化。在大数据应用方面，工行加强与政府机构全面合作，通过外部政务数据和内部业务数据联合建模和交叉验证，在上海、北京、浙江、重庆、河南等地推出政采贷、税务贷、普惠贷等普惠金融产品，实现秒批秒贷，解决小微企业融资难和融资贵问题。在区块链应用方面，工行建设资金划拨区块链平台，破解政务资金拨付“透明”与“精准”难题，实现了资金穿透式拨付，开创了政府资金监管的新模式。在人工智能应用方面，工行贯彻“以用户为中心”的理念，运用人脸识别、语音识别等技术，实现刷脸就能办事和开口就能办事，实现政务服务智能推荐、千人千面，提供定制化服务，推动电子证照共享复用，让办事少跑腿。

智慧政务服务示范效应明显

经过近几年持续建设和推广，工商银行打造了“我的宁夏”“数字雄安”等综合性服务平台，助推数字城市建设的同时，也显著提升了金融服务保障和供给能力。

同时，随着垂直政务建设的深入推进，产品平台获得用户认可。截至目前，工银e政务累计服务政府客户近4万家，特别是疫情期间，通过推广业务线上办，切实支持疫情防控工作。工银e社保依托银行服务渠道，为社保客群提供专属化、一站式服务，目前已基本实现各地全覆盖，年交易金额近1800亿元。工银政通平台在303个城市实现个人房贷抵押品在线核验权证，在工行开办个贷业务城市中占比88%，并在15个城市实现直连，支持一站式办理抵押登记、资金监管等业务。数字乡村综合服务平台与16家省级农业农村厅签署战略合作协议，覆盖31个省、157个地市，已与超过550家区县级农业农村局达成签约合作。

(责编：董童、李源)