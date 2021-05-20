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农业农村部：生猪生产恢复目标不变、力度不减、标准不降

2021年05月20日12:58 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （记者李栋）记者从19日非洲猪瘟防控和生猪生产座谈会上获悉，今年以来全国生猪生产加快恢复，今后一个时期猪肉供应总体宽松。会议表示，要坚持生猪生产恢复目标不变、力度不减、标准不降，确保稳产保供。

农业农村部副部长马有祥表示，今年以来，全国生猪生产加快恢复，市场供应进一步改善，价格不断回落。但同时，生猪生产恢复仍面临一些不确定因素，非洲猪瘟疫情风险依然较大，养殖成本不断攀升，效益明显下降，母猪繁殖效率仍低于正常水平，稳定生猪生产的各项工作不能放松。

在生产方面，要面落实生猪稳产保供各项任务。继续落实好省负总责要求和“菜篮子”市长负责制，推动扶持政策落地落细，抓好非洲猪瘟常态化防控，强化全链条风险防范和监管，加强技术指导与服务，推广节本增效实用技术，加强市场监测预警，完善逆周期调控政策，促进生猪生产平稳有序发展。

在行业方面，大型生猪养殖企业要发挥自身优势，引领行业发展，加强行业自律，自觉抵制违法违规行为，加大对中小户的帮扶带动，保证生猪产业高质量发展。 

(责编：王连香、吕骞)

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