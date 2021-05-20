人民网记者 李栋

4月甘孜，瓜果飘香。“十四五”开局之年，金融持续为高质量发展添动力。中国人民银行数据显示，近5年贫困人口及产业精准扶贫贷款累计发放超过6.5万亿元，惠及贫困人口超过9000万人次，有力支持了实体经济发展。助力乡村振兴，离不开金融的支持。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，金融如何持续发力？记者走进四川省甘孜藏族自治州进行实地探访。

金融“血脉畅通”让乡村经济枝繁叶茂

四川甘孜泸定县冷碛镇杵坭村，过去穷得“叮当响”，农田大部分贫瘠，村民收入甚微，村里没有一家农家乐。

谈到现在农家乐的火爆生意，茅庐农庄的经营者李寿敏乐得合不拢嘴。鲜有人知道，曾经在工地打工的她，刨去给娃上学的费用，家里的日子曾过得紧紧巴巴。李寿敏回忆说：“以前很多乡亲选择外出打工填补家用，但没有一技之长，打工也挣不到多少钱。自己2015年通过农行“惠农e贷”的5万元贷款办起农家乐，从此日子开始‘活’了起来”。

李寿敏为游客准备农家饭。人民网记者 李栋摄

据了解，2011年以前，杵坭村人均收入仅3000元左右。随着当地政府与农行联手让金融服务致力于林果经济和乡村旅游，杵坭乡的经济开始活跃起来，像茅庐农庄这样的农家乐已成规模性发展。

杵坭樱桃红山野，茅庐酒菜惹客来。如今农庄的很多“头回客”已变成了“回头客”，“现在仅普通周末能有200人左右来此体验，算下来一年能赚30万哩，只要勤快，日子就能越过越好。”李寿敏说。

杵坭村支部书记许忠平说，现在全村有30多户通过与农行合作办起了农家乐，最好的一户年营收达到40多万。在他看来，农行助力让乡村振兴跑出了加速度，让老百姓实实在在“触摸”到了幸福。

“家门口银行”打通金融惠民最后一公里

在杵坭村，记者看到一辆流动金融服务车停在路边，办理办卡，存、取款，小额贷款等功能一应俱全。

据农行泸定县支行运营部经理张玉兰介绍，流动金融服务车是积极探索乡镇金融服务模式的体现，借助流动金融服务车填补网点空白乡镇，开展定时、定点服务，逐步改善了广大农村地区的金融环境，让偏远乡村的老百姓也能享受“家门口银行”的便捷。

数据显示，农行甘孜分行累计设立助农取款点2496个，覆盖行政村1974个，覆盖率达91%。流动金融服务车便利了当地村民，更是让金融服务打通了“最后一公里”。

农行流动金融服务车在办理业务。人民网记者 李栋摄

此外，农行甘孜分行2017年在杵坭乡金鸡坝村打造了该州首个掌上银行村，实现了该村掌上银行开户率达80%，实现了查询、转账不出村，缴费少跑路。

2018年，农行甘孜分行进一步完善上线了惠农产品，通过完善互联网金融场景，成功将掌上银行村升级为移动支付示范村。数据显示，截至2021年3月末，累计完成村农户信息建档91户，累计发放“惠农e贷”363万元，为农户春耕备耕送去了“及时雨”，同时也将杵坭村掌银活跃率提升至85%。

金融“活水”润泽普惠小微企业

“在这里风景有看头、美食有品头，还能带走文创产品。”坐在泸定县杵坭乡三舍民宿门前，老板黎国朋对记者谈起了返乡创业经历。

曾经在广东虎门从事美术装潢的老黎下决心返乡创业，想把乡村旅游叠加自己的特长打造一片天地，资金的紧张成了横亘在面前的大山。此时，正赶上农行的惠农政策，他以“农村、博物馆、民宿”为主题打造了一个集自然之旅、民宿、文创类产品为一体的多元化旅游区。

黎国朋介绍自家开发的文创产品。人民网记者 李栋摄

2019年，黎国朋通过农行泸定县支行首笔乡村振兴贷款融资200万建起了现在的全智能酒店，现如今总面积1200平，分14个不同主题房间，里面的家具、陈列品全由其文创工作室设计完成。

“2020年3月再次通过乡村振兴贷款100万元购买设施设备及花草树苗，带动了50名乡亲就业。五一黄金周的客房早已订满，今年差不多能接待5-6万人次。”黎国朋信心满满。

小微企业犹如国民经济的毛细血管，一举一动都关系着国计民生。“十四五”规划明确，提高金融服务实体经济能力，健全实体经济中长期资金供给制度安排。创新直达实体经济的金融产品和服务，增强金融普惠性，已成为金融机构最重要的社会责任。

胡国劲是成都一家小微企业的财务总监，他跟记者讲起了当时的融资故事。“产品2019年研发出来后，面对千亿级的市场蓝海融资成了当务之急，与农行几通电话得知贷款无需抵押，仅通过对公司的财务结算和纳税数据便可能得到贷款。”2020年4月，企业通过农行“纳税e贷”一周内便申请到了100万贷款，利率仅4.25%，相比其他融资渠道更方便快捷。

“截至3月底，农行成都金牛支行‘纳税e贷’已发放3.13亿元，涉及352户小微型企业。以胡国劲所在的企业为例，去年营收达到了3500万，公司正通过农行的金融扶持逐渐做大做强。”农行成都金牛支行副行长张原说。

找准服务定位、创新产品设计，农行走出了一条因地制宜发展地方特色金融产品的新路径。把金融活水引流到阡陌田间，描绘乡村振兴更美丽的“山水画”正当时。

(责编：王连香、吕骞)