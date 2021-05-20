人民网记者 李栋

春夏之交，草木葱茏，万物并秀。重庆乡村，雨后的阳光穿透云层笼罩乡野万物。

在这里，从金融知识普及到金融贷款助农，从扶植当地产业到合力推进乡村旅游，金融活水源源不断滴灌进渝州大地。群众是笔，金融是墨，合力绘就的一幅乡村振兴画卷正徐徐展开。

富口袋离不开“富脑袋”

利民之事，丝发必兴。金融助农火热的背后，有群众的积极参与，更有金融单位的创新扶持，在渝州大地，金融知识宣讲已从“一阵风”变成“四季风”，从“今天讲”变成“经常讲”。

4月27日，农行普惠金融服务到村宣传队为村民普及金融知识。人民网记者 李栋摄

记者从重庆市区驱车1小时，车未停稳，重庆市巴南区二圣镇集体村广场传来了一阵喧嚣。

“能不能把银行卡出借给陌生人？收到陌生电话汇款请求该怎么办？”中国农业银行重庆市巴南支行的一场普惠金融宣传讲堂正在举行，村民们纷纷举手抢答。

56岁的村民郑孝平对记者说“宣传队一个月来两次，来晚了只剩‘站票’”。据悉，除了宣传金融知识，农行把业务点搬进了农村，打通金融服务最后一公里。“在驻村金融服务点，村民不但可办理水电气费的缴纳，惠农贷款也能随时办理。”农行巴南东温泉支行网点负责人胡晓娟说。

从乡村到城里，金融知识普及面逐渐扩大，在巴南区图书馆，农行把金融教育基地搬到了这里。通过“室内+户外”、“线下+线上”的模式开展多种宣教活动。

“相比惠及一村，‘阵地化’宣传在这里能让更多年龄段的人接触到金融知识，让老年人、残障人士等特殊群体也能掌握和运用好金融知识，增强金融风险意识。”农行巴南支行个人金融部经理蒋珊对记者说。

乡村旅游离不开“金融活水”

重庆市巴南区二圣镇集体村奔小康的故事，就是金融激活一个产业，带富一方百姓的好案例。因为金融扶持，村集体乡村旅游项目犹如雨后春笋，带动当地百姓致富，展现出一片旺盛的生机。

云林天乡景区老板梁荣站在民宿前憧憬今年的旅游季。人民网记者 李栋摄

“2020年受到疫情影响，经营一度举步维艰，农行的280万贷款给我们带来了希望。”经营云林天乡景区的老板梁荣对记者表示。

2013年老梁把苗木产区变成景区，把闲置农房变为民宿，曾经的山窝窝变成了聚宝盆，走出了“乡村旅游观景+民宿集群”的乡村振兴道路。“现在一年接待游客60万人次左右，预计今年五一黄金周能有100万元左右利润，老乡们的日子越来越好”。梁荣说。

集体村村支书郑孝前对记者表示，村里的梨、花卉、茶产业在发展过程中遇到融资难题，农行的金融服务成了“新肥料”，不仅盘活了现有资源，更为当地乡村振兴加了油、助了力。

绿水青山就是金山银山。位于重庆武隆区的仙女山景区，游客络绎不绝。据景区负责人王建明介绍，1994年的景区营收仅仅400万，2007年对景区进行整体性改造，农行累计发放12亿元贷款，现如今年营收已达到6亿，每年接待各地游客600万人次。

“曾经融资找过多个金融机构，最终通过农行的12亿元贷款，进行了景区的整体性打造。企业的创新拓展，需要有农行这种有实力有担当的企业为武隆腾飞助力。”王建明说。

乡村旅游正成为农村经济发展中重要的增长点，挖掘乡村文化资源，增加乡村旅游的吸引力，让来到乡村的游客从“头回客”变成“回头客”，金融机构正发挥独到的作用。并且注重乡村旅游发展中的品牌打造、品牌效应，也已成为当地共识。

打造致富带头人离不开金融帮扶

正值竹笋收购旺季，重庆武隆双河镇经营乡村民宿的老板娘肖玉梅特别忙，兼顾收购竹笋和农家乐，已让她奔跑在了小康路上。“关键时刻是农行撑起了我，信贷支持使我的农家乐越做越大。”追溯过往肖玉梅无不感慨。

老板娘肖玉梅站在自家农家乐门前讲述创业经历。人民网记者 李栋摄

2009年拿着农行发放的3万元个人生产经营贷款，肖玉梅干起来了当地第一家标间式农家乐，现如今通过农行的持续支持，规模已从当初10多间客房逐渐扩大到现在的百余间，年营业收入能达到70多万，乡亲们看着她的生意越做越红火很是羡慕。

“不会经营不要紧，房子就是资源。”肖玉梅不仅传授自己的致富经，而且为乡亲们引来了农行金融“活水”。现如今在双河镇，农家乐已遍地开花，农行的金融支持也已撑起当地旅游住宿业超60%的份额。

苕粉厂老板栾波讲述从 “一锅一灶”开始创业的经历。人民网记者 李栋摄

记者走进重庆市武隆区关滩村，40岁的苕粉厂老板栾波已站在厂房门前等候多时。厂房门口贴有对联，厂内机器轰鸣，工人繁忙作业。回忆起创业经历栾波颇为感慨：“当了十几年货车司机，抛开费用，盈利所剩无几。2010年看中苕粉生意，但当时兜里仅剩700块钱，把最后的希望投向了当地农业银行”。

栾波用农行贷来的3万块钱逐渐把生意做大，已将产品销往各地，日产量能够达7吨左右，旺季时工人能到达40多人，能为他们每人增收3000多元。“没有农行的贷款就没有我今天的好日子”成了栾波挂在嘴边的一句话。

数据显示，截至2021年一季度末，农行重庆分行“惠农e贷”余额达75.62亿元，比年初增加12.3亿元。

乡亲奔小康离不开“小康”

行之苟有恒，久久自芬芳。“奔小康，用在我的名字上就是乡亲们朝我奔涌而来”农行武隆红豆支行三农客户经理傅小康诙谐地自我介绍。

2010年4月傅小康被派往重庆武隆仙女山镇流动服务组，专职农行信贷任务。给谁贷？贷多少？怎么确保“放得出、收得回”？傅小康说：“首先要让群众了解金融产品，相比其他金融机构，当地农户更愿意接受农行的低息贷款。我们要确保踏实肯干、愿做实事的农户能够及时得到贷款支持。”

傅小康深入农户了解情况。图片系本人供图

2021年以来，农行武隆支行加大对农村产业扶植力度。车行山间，傅小康拿出手机点开“千人进前村”的微信工作群，向大家展示张张农行员工走村串户对接生产经营的工作照片。

据傅小康介绍，2020年重庆分行命名成立“傅小康劳模创新工作室”，让他发挥“传帮带”作用，从此他与年轻员工走家串户，先后创新推出“惠农e贷·高山蔬菜贷”、“惠农e贷·农家乐贷”、“惠农e贷·乡村振兴带头人”等线上产品，累计发放贷款591笔，金额6203.6万元。通过对农户信息建档，当地农行及时发放小额贷款和生产经营贷款累计2.7亿元、惠及3200多户。

“我在这里土生土长，熟悉这片土地，更爱这片土地，一路走来，每个数字的小数点都清楚，容不得半点闪失……”傅小康说。

天色渐晚，农行巴南支行开始准备2周后的普惠金融宣传讲堂；老板粱荣正准备迎接即将到来的客流高峰；肖玉梅与乡亲们准备接待农家乐游客；苕粉厂老板栾波匆匆奔赴订货会现场；傅小康接到了老乡电话约定好次日的咨询时间……

农行的金融“活水”在武隆山区滴滴灌溉，让当地百姓生活跑出了幸福“加速度”。此时记者想起一幅对联，“小康入户春常在; 盛世暖人梦正圆”。这对联就贴在栾波厂房的门上。

(责编：王连香、吕骞)