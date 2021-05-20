人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

“2021全国公益广告大赛”在京启动

2021年05月20日13:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月20日电 （王仁宏）5月19日，由中央文明办、人民日报社、中国宋庆龄基金会联合主办，人民日报社政治文化部、人民日报传媒广告有限公司、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心承办，人民日报媒体技术股份有限公司协办，中国宋庆龄基金会人民日报媒体公益基金支持的“2021全国公益广告大赛”在人民日报社启动。

本届大赛旨在培育和践行社会主义核心价值观，推进社会公德和社会风尚建设，以公益凝聚社会力量，为庆祝中国共产党成立100周年营造良好舆论氛围。

大赛设立“庆祝中国共产党成立100周年”“抗击疫情”“社会文明”“绿色冬奥”和“美好生活”等主题，下设平面作品、视频作品两大征稿维度，分为社会组、大学生组、青少年组三个组别，面向全国进行广泛征集。

来自教育部中国大学生在线、中国广告协会、央影（北京）传媒、北京大学、清华大学等单位的嘉宾出席启动仪式。中央广播电视总台主持人鞠萍受邀担任本届大赛公益形象大使，现场公布大赛征集主题和赛程安排。

据了解，大赛投稿截止时间为2021年7月20号，参赛者可通过大赛官方网站（gygg.jintai.com.cn）、人民日报全国党媒信息公共平台、哔哩哔哩客户端、保利发展控股微信公众号了解大赛细则并投稿参赛。本届大赛将继续秉承公平、公正、公开的原则，对征集作品进行权威评审，挖掘优秀公益广告精品，发现公益广告人才，繁荣中国公益传播事业。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部