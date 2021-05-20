人民网北京5月20日电 （王仁宏）5月19日，由中央文明办、人民日报社、中国宋庆龄基金会联合主办，人民日报社政治文化部、人民日报传媒广告有限公司、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心承办，人民日报媒体技术股份有限公司协办，中国宋庆龄基金会人民日报媒体公益基金支持的“2021全国公益广告大赛”在人民日报社启动。

本届大赛旨在培育和践行社会主义核心价值观，推进社会公德和社会风尚建设，以公益凝聚社会力量，为庆祝中国共产党成立100周年营造良好舆论氛围。

大赛设立“庆祝中国共产党成立100周年”“抗击疫情”“社会文明”“绿色冬奥”和“美好生活”等主题，下设平面作品、视频作品两大征稿维度，分为社会组、大学生组、青少年组三个组别，面向全国进行广泛征集。

来自教育部中国大学生在线、中国广告协会、央影（北京）传媒、北京大学、清华大学等单位的嘉宾出席启动仪式。中央广播电视总台主持人鞠萍受邀担任本届大赛公益形象大使，现场公布大赛征集主题和赛程安排。

据了解，大赛投稿截止时间为2021年7月20号，参赛者可通过大赛官方网站（gygg.jintai.com.cn）、人民日报全国党媒信息公共平台、哔哩哔哩客户端、保利发展控股微信公众号了解大赛细则并投稿参赛。本届大赛将继续秉承公平、公正、公开的原则，对征集作品进行权威评审，挖掘优秀公益广告精品，发现公益广告人才，繁荣中国公益传播事业。

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