原标题：“十四五”剑指60万辆 一汽奔腾发布全新品牌战略

5月18日，在庆祝十五周年之际，一汽奔腾对外发布全新品牌战略，开启“中国奔腾，进取不止”的新篇章。现场，2款全新概念车，全新的品牌LOGO以及未来战略目标、产品规划等信息一并发布。

“未来五年将是自主品牌转型升级的重大机遇期，也是奔腾品牌重塑行业地位的最后窗口期。抓住时代赋予的转型升级新机遇，‘一定要把奔腾品牌搞上去’，是每位奔腾人应有的历史担当。”一汽奔腾轿车有限公司总经理、党委副书记隋忠剑表示。

根据规划，以“悦享新升代”为目标人群，坚持“中国主流汽车市场的中高端品牌”的定位，一汽奔腾将“持续为用户出行创造惊喜”，最终打造成为“优秀主流的中国汽车品牌”。

面向“十四五”，一汽奔腾立下2023年实现30万辆、2025年达到60万辆、挑战100万辆的雄心壮志。

为此，新奔腾将加速完成主流市场产品布局，形成轿车、SUV、MPV产品的全覆盖。新能源产品，E01面向ToC市场，NAT面向ToB市场。传统能源产品，今年完成SUV、轿车等6款产品布局；2023年至2025年，以每年两款以上的全新车型的推出速度，完成5款新能源产品，以及8款传统能源产品的布局，将覆盖A00到B级的总规模达到1600万辆的主流乘用车市场。

“基于快速的产品投放，完成下一代产品线布局，通过高质量经营，到2023年实现品牌战略转型，推动焕新奔腾重新出发，产销达成30万辆；2024年到2025年为战略成长期，奔腾将在To B、 To C两个市场全面发力，产品全部完成升级换代，实现快速增长，产销达成60万辆，并通过抢抓机会市场，向经营规模百万辆挑战!”隋忠剑自信地表示。

为了满足年轻用户的需求，奔腾还发布了全新的品牌标识，基于“世界之窗”全面升级，整体设计更加简约，更加扁平，充满科技感和未来感。

现场，两款体现全新造型设计语言的概念车重磅发布。新车采用“劲、纯、臻”设计主题，充满未来气息。“劲”，力量的外在表现，于激昂中收放自如，延续性感曲面的设计积累，进一步完善和还原出形体设计的光影之美。“纯”，以纯为纲，大道至简，自信而不自显。用纯熟的设计手法，在家族化传承基础上，去探索内敛与优雅，谦和与不凡之间的设计语言关系。“臻”，天下大事必做于细，以卓越的细节呈现，来具化新奔腾品牌的品质与自信。

一汽奔腾一直坚持“设计+技术”驱动品牌向上，平台是奔腾产品的坚实基础和强大保障。经过多年创新钻研，一汽奔腾打造了“智控平台、智擎动力、智悦平台”三大平台。以FME纯电架构、FMA架构，打造无限方程“智控平台”；以全新开发的多合一电驱系统，15TD/20TD发动机、DCT变速箱构成的高效动力总成，打造了“智擎动力”平台，持续提升产品动力性、经济性；对基础架构、座舱系统、网联服务、人机交互进行垂直资源整合，形成了“智悦平台”。通过人才集聚，奔腾目前已经形成“两国四地”研发布局，力争关键核心技术掌握在自己手里。

产品方面，奔腾品牌将以“精悦品质、纯悦造型、音悦驾舱、舒悦座椅、私悦定制”为重点，打造奔腾独特的“5悦”产品体验IP。

好的品牌与产品离不开渠道布局和服务提升。奔腾将加快渠道由4S向NS转型，围绕客户体验要求，为客户打造赏车、购车、用车、换车一站式的体验。奔腾还将与资本方、出行平台、互联网、电网等合作伙伴整合生态资源，创建绿电国的联盟，以NAT车型为基础，决战定制出行市场。通过自建、联盟、合作三大方式，逐步形成重点城市4S店全覆盖、城城有CP、县镇有网络的立体营销渠道布局。当日，秉承开放、包容的理念，一汽奔腾携手各级政府及多家供应商、经销商等进行战略签约，加速向创新创业型公司转型，开启新时代高质量、快速度发展新征程。

发布现场，一汽奔腾还推出全新服务权益，包括6大权益货架和518服务权益，旨在为消费者提供全场景、全生命周期的贴心出行解决方案。

(责编：李源、董童)