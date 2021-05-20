原标题：贝壳2021年Q1财报：营业收入同比增190.7%

5月20日，贝壳发布截至2021年3月31日的第一季度财务业绩。财报显示，贝壳2021年第一季度营业收入达207亿元 (人民币，下同)，同比增长190.7%；净利润为10.59亿元，调整后净利润为15.02亿元。

贝壳联合创始人、CEO彭永东表示：“贝壳在第一季度的业绩增长，归功于对于核心商业价值观的坚持，长期致力于提升行业品质服务，提升消费者体验。展望未来，我们将不断迭代自我并投资于提升核心价值的举措，同时为行业发展做更多努力，为每个参与者带去更多信任和长期价值。”

品质体系成型 成就规模与效率增长正循环

2021年，贝壳继续通过推行多种举措持续推动服务标准升级。为提升消费者体验，贝壳在2021年推出签约服务中心，旨在提升消费者在房屋交易尤其是签约环节的体验，保障交易安全，提升多方参与角色效率。

在新房领域，一季度贝壳推出“新房生态阳光计划”，帮助经纪人建立在新房作业中的安全感、确定性，提升他们的作业效率和收入，同时提升消费者体验。贝壳2021年大力推广门店“一二手经纪人分岗”策略，帮助经纪人专注自身业务、培育专业服务能力，促进客源在不同业务间的高效流通，提升店效和消费者体验。

新兴业务方面，被窝家装自研、全行业领先的BIM系统1.0版本一季度全面上线，实现了装修设计环节全面数字化，包括系统自动输出图纸、报价、数据化材料清单（BOM），以VR能力精确呈现设计效果，提升设计师效率，让消费者“所见即所得”，实时把控装修成本，提升服务确定性和体验满意度。

凭借对高品质服务的长期追求，贝壳也受到越来越多服务者和消费者的信任和认可。财报显示，贝壳一季度月活跃用户数达到4854万，同比增长78.2%；贝壳连接的经纪品牌之间跨店合作比例进一步提升至76%，非链家连接门店贡献房源占比达83%。

助力美好居住生活 彰显长期价值

房产交易是一个链条极长、环节极复杂、流程极度非标的服务品类。贝壳以用户价值为核心，以科技数字化手段为驱动，形成了物的品质、人的品质、店的品质、服务品质和合作品质五大维度为核心的品质管理体系，并通过开放数据资源和技术能力，重塑人、房、客的交互，为用户提供有温度的品质居住服务体验。

一方面，贝壳找房通过风控策略模型、信用分、奖惩体系、监督举报、等风控技术和数据策略确保贝壳平台展现房源的真实性；另一方面，贝壳领先提出覆盖全流程、全种类交易服务的多项承诺体系，保障用户在找房、看房、签约、交易等全流程的便捷与安全，让用户在复杂房产交易中的风险因此得到控制，服务品质大幅度提升。

同时，针对低频繁琐的房产交易流程，贝壳通过合同事件化及履约管理，资金、支付方式、支付时间、关键交易环节完成时间等信息结构化，以系统控制房屋委托、经纪人带看、网签、过户等环节，实现在线签约、异地贷款、视频面签等线上化交易，有效节约用户时间成本，缩减交易周期，提高服务效率。

此外，贝壳找房在2021年推出“春望计划”，搭建服务者全职业周期培养体系，建立服务者终身学习机制，通过多种举措提升行业服务者专业素养和技能水平，推进提升服务者职业薪酬和从业待遇，让服务者可以“看长”，形成品质作业、服务为王的竞优从业理念，改善了用户的房产将以服务体验。

(责编：董童、李源)