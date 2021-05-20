人民网北京5月20日电 （记者毕磊）“北京市通州区漷县镇马务村余某违法占地建设砂土厂、天津市西青区高某违法占地圈建院落、河北省秦皇岛市抚宁某物流服务有限公司违法占地建设停车场、内蒙古某休闲度假有限责任公司违法占地建设旅游设施……”今天上午，自然资源部公开通报31起土地违法案件查处情况。

自然资源部执法局局长崔瑛告诉记者，牢牢守住耕地红线，是确保我国粮食安全的关键。各级自然资源主管部门，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，对违法占用耕地特别是永久基本农田行为“零容忍”，严格履职，严肃查处，推动对事对人依法依规处理到位，使违法占用的耕地得以恢复原状，相关责任人被严肃追责问责。

崔瑛介绍，这次公开通报的31起案件，涉及违法占用、破坏耕地特别是永久基本农田行为，主要是工厂厂房、交易市场、停车场、挖湖造景、盗采黑土等非农建设项目。总体上看，地方自然资源主管部门对这些案件查处的共性是体现了从严的要求，有的项目一动土即被制止和查处，该复耕的限期复耕、消除违法状态，对相关责任人严肃追责问责，涉嫌构成犯罪的，依法依规移送司法机关追究责任。目前，这些案件涉及的耕地被违法占用的状态已基本消除，相关责任人已被追责问责。

“耕地保护工作要持续发力、久久为功。”崔瑛指出，提醒社会大众不要以身试法，打消侥幸心理，耕地红线不得触碰，各类违法占用耕地或改变耕地用途行为必将受到法律严惩。地方各级人民政府和自然资源主管部门要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续打击和遏制违法占用耕地特别是永久基本农田行为，落实好执法全过程记录、执法公示、重大案件会审、报告、错案责任追究等制度，履职尽责，不等不靠，做到早发现、早制止、严查处。牢牢守住耕地红线，确保粮食安全。

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