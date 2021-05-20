人民网北京5月20日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，2020年，银保监会积极巩固治理金融乱象成果，运用行政处罚手段保障金融监管有效开展，切实维护金融安全。数据显示，2020年，银保监会全系统共作出6581件行政处罚决定，处罚银行保险机构3178家次，罚没合计22.75亿元。

依法从严，处罚高压态势不减。2020年，银保监会一手抓疫情防控和复工复产金融支持，一手抓银行业保险业改革发展和风险防控，坚决守住不发生系统性风险的底线，严肃查处各类违法违规行为。全系统共作出6581件行政处罚决定，处罚银行保险机构3178家次，覆盖各主要机构类型，处罚责任人员4554人次，作出警告4277家/人次（警告机构328家次，警告个人3949人次）；罚没合计22.75亿元（罚没机构21.56亿元，罚没个人1.18亿元）；责令停止接受新业务19家次，责令停业整顿2家次，限制业务范围4家次，吊销业务许可证2家，取消（撤销）任职资格161人次，禁止从业312人。

精准打击，强化重点领域查处。对违反重大宏观调控政策、严重监管套利、严重损害消费者合法权益的违法行为及屡查屡犯的市场顽疾，依法从严处罚。银行业领域重点查处违规增加地方政府隐性债务、违规向房地产提供融资、同业和理财业务未穿透管理及报送监管数据失真等行为，保险业领域重点打击欺骗投保人、违规运用保险资金、编制虚假资料、虚构中介业务、利用业务便利牟取不正当利益等行为。

动真碰硬，严肃追究人员责任。2020年，全系统处罚责任人员数量较2019年增加约30%；处罚责任人员数量与处罚机构数量的比值由2019年的1.2提高到1.4。聚焦“关键少数”，重点追究金融机构管理层尤其是高级管理人员的责任，通过追责到人，强化压力传导，倒逼机构加强风险管理，切实履行风险防控主体责任。

多措并举，确保处罚执行到位。通过设立未执行清单、与地方信用体系部门建立合作机制、落实被处罚党员信息通报制度等方式，及时跟踪推进行政处罚决定执行到位，防止处罚“利剑”高举轻落，2017年以来处罚执行率达到99.78%，以高执行率保障行政处罚的权威性和严肃性。

依法行政，提高执法规范化、标准化水平。银保监会全面落实国务院行政执法“三项制度”要求，做到处罚信息公开透明，处罚全过程留痕、可回溯管理，重大处罚决定法制审核全覆盖。同时，通过制定裁量文件、建立行政处罚答疑库、开展行政处罚执法巡查等多种方式，逐步推动全系统处罚工作认识统一、流程统一、标准统一，做到处罚法定、过罚相当、同案同罚，从源头上杜绝执法宽松软。

银保监会表示，下一步，将坚持稳中求进工作总基调，坚持依法行政和依法监管，主动担当作为，服务监管大局，依法将金融活动全面纳入执法体系，按照业务实质穿透监管，坚决打击人为拉长融资链条、推高融资成本行为，对顶风而上、严重扰乱市场秩序、干扰货币信贷政策传导的投机行为给予严肃处理，高质量开展处罚工作，为金融和实体经济良性循环提供坚强保障。

(责编：罗知之、吕骞)