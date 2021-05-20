5月20日上午，武汉首发中亚班列鸣笛发车，驶向哈萨克斯坦最大城市阿拉木图。

5月20日上午9点38分，中国铁路物资集团（以下简称中国铁物）组织承运的中亚班列，从武汉铁路集装箱中心站鸣笛发车，驶向哈萨克斯坦最大城市阿拉木图。这是武汉继中欧班列开行以来，打通的又一国际铁路联运线路，填补了武汉中亚班列的空白，为武汉经济疫后焕发活力输入新鲜血液。

武汉首发中亚班列装货作业。

武汉是我国中部重要的生产制造业中心，汽车、光电、机械、家电、钢铁、食品加工等产业发达，中亚国家农产品及矿产资源丰富，生活资料消费需求较大，双方产业互补性较强。此趟中亚班列发运的物资主要是武汉和湖北省生产的显示器、纺织品及五金产品等。打通武汉与中亚的班列通道，对促进武汉及中部地区产品走出去具有重要意义，同时也为武汉及中部地区进口中亚国家农产品及矿产品提供了高效快捷的通道。武汉作为九省通衢是中部重要的交通枢纽，武汉铁路集装箱中心站设施完善，接发车能力强，通过武汉中亚班列的开行，可进一步发挥武汉地理位置和公铁水多式联运发达的优势，把武汉打造成为全国最具竞争力的中亚班列集散地。

“有中国铁路总后勤部”美誉的中国铁物，积极履行央企综合物流平台使命，全力支持武汉疫后经济恢复发展，曾组织承运武汉因新冠疫情“解封”后的首趟中欧班列，助力武汉经济恢复。随后，又发运了武汉至塞尔维亚抗疫物资专列，并积极组织货源，承接塞尔维亚发往中国的电解铜返程物资专列，首次实现中国与塞尔维亚货物满载双向运行，大大提高中欧班列使用效率。此次武汉至哈萨克斯坦阿拉木图中亚班列，是中国铁物作为国际班列独立运营平台的重点项目，填补了武汉中亚班列运营的空白，将进一步拓展武汉与中亚各国的贸易通道。

据中国铁物副总经理杜波介绍，本趟铁路班列满载50个集装箱，经由新疆霍尔果斯口岸出境，计划12天后抵达哈萨克斯坦阿拉木图。中国铁物已在湖北和周边地区，组织充足货源，在中国国家铁路集团支持下，中亚班列将陆续开行，成为继中欧班列后又一条国际铁路运输大通道，促进沿线国家经济发展。（夏丽均 王保良）

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