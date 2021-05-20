近年来，工行北京自贸试验区国际商务服务片区支行充分把握“跨境、跨业、跨界”的竞合新格局，实现提质增效发展，建设“全面领先型银行”，以“工行驿站”暖心服务为依托，以“共享便民、扶贫惠民、公益为民、宣教亲民、融合利民”为导向，构建和落地“网点+”新营销服务氛围，打造辖内网点“口碑价值+经济价值”双提升的新服务增长极，积极履行社会责任。

据介绍，为切实践行金融使命、塑造和宣传“工行驿站”普惠、公益、利民的服务品牌形象，“五一”国际劳动节期间，该支行积极组织辖内网点开展“工行驿站——劳动者的加油站”五一专场活动，邀请到店体验“工行驿站”的设施和服务。

在打造“工行驿站”服务体系的同时，该支行紧跟政策措施，制定特色服务标准和职责。辖区内网点要持续做好常态化疫情防控工作，不仅各网点要执行员工出京报备审批制度、减少人员流动和聚集风险，每日进行严格消毒、安全防护设备检查、及时补充防疫物资；而且要严格执行“健康码”扫码和测体温等流程。另外，工行驿站还会配置一次性口罩和手套、医药箱、免洗消毒液和信封等物品便于客户使用。

在履行社会责任方面，抓“六稳”促“六保”，以高效服务助力中小微企业复工复产，积极落实白名单信用贷款和e抵快贷产品等普惠金融业务，加大产品投放力度、优化审批流程、打通专属“绿色通道”，坚守金融本源，展现大行责任。

为提高服务质量，衍生发展新机遇，该支行划分辖内网点“工行驿站”多功能区域，设置书报宣传区、电子阅览区，并做好防骗防盗、反假反诈等金融知识安全教育工作，改善了客户在等候业务办理期间的服务体验，强化了客户个人金融资产的保护意识。

此外，该支行为优化智能服务区，提高客户办理业务效率，打造智慧网点，引入智能机器人“小融”探索服务新模式，用科技创新赋能高效暖心金融服务。创建“工行驿站+普惠”利民平台，开展消费扶贫活动，助力产业发展、稳定脱贫。既树立了大行品牌服务形象，也打造了便民、惠民、为民、亲民、利民的“工行驿站”名片。（袁博 崔智）

(责编：董童、李源)