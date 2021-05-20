人民网北京5月20日 （记者罗知之）2021年5月20日下午，科技部、浦江创新论坛秘书处在京召开2021浦江创新论坛新闻发布会。本届论坛以“创新，为了人类美好生活”为主题，将于5月31日至6月4日在上海举行，重点探讨科技如何更好地为人类生活服务，如何共同推动创新朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让各国人民共享全球创新和世界经济增长的成果。

据介绍，本届论坛主宾国为阿联酋，主宾省（市）为重庆市。主要内容包括1场主论坛，即开幕式及全体大会、全球技术转移大会，以及围绕区域创新、创新政策、创新创业、青年人才、未来科学（脑科学、气候变化）和新兴技术（区块链、疫苗与全球健康、金融科技、科学数据）等十余场专题论坛、合作论坛及成果发布会等活动。本届论坛继续在常态化疫情防控情况下，以“线上”“线下”相结合的方式举办。

本届论坛有四大亮点：一是进一步深化国际科技合作交流。第一，深化与主宾国阿联酋的科技合作交流，中阿创新思想将在论坛上激情碰撞，其也将在全球技术转移大会上设国家馆。第二，在全球技术转移大会上，设了欧洲综合馆（瑞士馆、英国馆、比利时馆、法国馆、荷兰馆、北欧馆、德国馆）、日本馆、韩国馆等国家馆，同期还将举办世界技术经理人峰会，以推进国内外技术交易。第三，在开幕式上，2016年诺贝尔化学奖得主、荷兰皇家科学院院士、中国科学院外籍院士伯纳德?费林加（Bernard L. Feringa），微电子研究中心（IMEC）总裁兼CEO吕克?范登霍夫（Luc Van den hove），施普林格?自然集团首席出版官暨董事会成员史蒂文?印驰库姆（Steven Inchcoombe），《柳叶刀》总编理查德?霍顿（Richard Horton），诺华集团CEO万思瀚（Vas Narasimhan）等全球政界高层、国际组织及科研机构负责人、顶尖科学家将在云端为论坛致词。

二是进一步关注青年科学家成长。第一，联合腾讯科学探索奖等共同筹办科技创新青年峰会（YES SUMMIT），邀请境内外青年科学家进行深入的互动交流。第二，论坛于3月发起了“寻找青年的声音”活动，围绕论坛年度主题和各专题方向，征集青年人对于科技创新的观点、诠释和创想。

三是进一步提升论坛专业化水平。第一，全体大会和各专题论坛，将聚焦“创新，为了人类美好生活”主题，围绕城市数字化转型、世界科技前沿、人民生命健康、人才培育与集聚等重点议题展开研讨。比如，全体大会环节，邀请了2013年诺贝尔化学奖得主、美国斯坦福大学结构生物学教授迈克尔·莱维特，中国工程院院士、中国人民解放军军事科学院军事医学研究院生物工程研究所所长陈薇，中国科学院院士、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任蒲慕明和华为技术有限公司高层领导等重量级嘉宾分享观点。第二，联合著名机构共同举办专题论坛，比如，联合施普林格·自然集团，举办以认知的神经机制为主题的未来（科学）论坛，推动脑结构与功能研究的新技术，以及脑科学研究在脑疾病与类脑智能技术方面的应用。举办全球健康与发展论坛，围绕疫苗和全球健康，聚焦疫苗的生产、接种、公平分配以及新冠病毒变异的挑战等话题展开研讨。

四是进一步扩大论坛成果溢出。第一，做实以创新需求为导向的“全球技术转移大会”，通过会前开展“需求发布月”、会中搭建“技术推广专窗”、会后打造“技术交易周”的机制，建立全链条、全要素、全方位供需桥梁，全面提升展览的技术转移转化服务与技术交易属性，联动中国创新挑战赛，线下组织近万平方的展览会，线上展示全国待解决的技术需求近万项，面向全球寻找“揭榜者”。第二，特设专场成果发布会，联合中国科学技术发展战略研究院、《自然》杂志、上海科学学研究所等国内外相关智库及权威机构，发布一系列重磅研究成果、指数报告等。其中包括：《国家创新指数报告2020》，为社会提供一个认识和评价中国创新发展状况的窗口，以及《国家高新区创新能力评价报告(2020)》、《上海科技金融生态年度观察2020》、《2021理想之城——全球青年科学家调查》等成果报告。第三，会同科技智库全面梳理论坛专家思想成果，形成专题研究报告集；邀请主流媒体、新媒体（平台）等合作伙伴，深度挖掘创新思想，实现全方位、全矩阵的网络覆盖，打造多维度、多形式的传播生态，营造丰富、浓厚的创新氛围。

此外，围绕积极拓展全球创新网络，本届论坛继续设置“一带一路”专题研讨会，聚焦“‘一带一路’创新之路：健康、数字、绿色”，共同探讨“一带一路”创新合作的未来路径；继续设置政策论坛，聚焦“可持续创新的政策选择”，各界专家将从政策角度建言献策；继续设置区域（城市）论坛，聚焦“协同集聚：新城市、新空间”，研讨京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大区域发展战略。

据了解，浦江创新论坛创办于2008年，是科技部和上海市人民政府共同打造的国际论坛。作为观察我国科技创新发展战略的重要窗口和服务我国国际科技合作的重要平台，浦江创新论坛历经十三年发展，始终围绕创新主题，紧扣时代脉搏，以全球视野谋划和推动创新。十三年来，论坛始终关注创新网络、未来趋势以及青年力量，不断推动世界和中国科技创新发展，不断传递科技自强自立的信心。

(责编：罗知之、吕骞)