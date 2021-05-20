“今年对千兆光网来说是标志性的一年，千兆光网上升到与5G同等重要的战略地位。政府和产业各方加强推动千兆光网建设。通过解决方案创新，可以有效丰富to H家庭生活和to B行业应用，加速千行百业数字化转型。” 华为公司中国区运营商网络业务部副总裁邢涛在517世界电信和信息社会日大会系列会议之千兆光网产业发展会议上表示。

解决方案持续创新，加速千兆光网建设，丰富家庭生活及行业应用

千兆光网建设力度持续加大：2021年《政府工作报告》提出“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”，此后工业和信息化部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》，落实政府关于千兆光网建设的工作要求，并提出“2021年建设20个千兆城市”和“2023年100个千兆城市”等目标。

“我相信未来千兆光网会有更大的推进力度。” 邢涛谈道，“具体到推进方面，在网络建设方面要考虑端到端的建设，包括承载网络建设，以及向上的云端网络建设和向下的家庭、园区网络建设。在业务实践方面，一方面要考虑家庭等千兆光网的业务创新，同时也要考虑在2B垂直行业的创新。”

在千兆光网实践方面，通过创新解决方案，有效丰富了toH家庭生活和toB行业应用。在会上，邢涛浅谈了7个方面的创新实践。

1、FTTR：全光家庭组网，让家庭更智能

“光纤到家”是近几年的热词，但传统光纤到家只是到了家门口弱电箱的位置。随着光纤提速，由于家中老旧网线、单频路由器等问题，用户在家中并不能体验到200Mbit/s以上的Wi-Fi速率。加之目前家中设备多是Wi-Fi接入，也就对运营商提高用户体验提出很大的挑战。如何破解这个难题，让用户在家中体验到的Wi-Fi的速率与运营商提供给的宽带接入速率匹配？

“此时需要对家庭网络做迭代升级，可以说FTTR光线到房间就是最完美的解决方案——由FTTR打造的全光家庭组网，可以从根本上解决家庭宽带网络中的端口、网线、AP等一系列问题。”邢涛表示，“一方面光纤可以提供30年非常可靠的连接，另外光纤也是无源网络，能够极大地降低功耗，符合绿色节能的考虑。华为结合用户需求提出了FTTR解决方案，可在家中任意地方体验到千兆Wi-Fi速率，同时FTTR的主光猫和从光猫可以实现无缝漫游，实现50毫秒以内的快速切换，无论打游戏、看视频都不会有影响。”可以说这是对工信部提出的“光猫设备升级、家庭内部布线改造、千兆无线局域网组网优化、千兆业务体验”最终极的解决方案。“截至目前，全国已经有近20个省市运营商推出了FTTR商用套餐，不久的将来将有更多的省市推出FTTR套餐。”邢涛谈道。

2、eAI光猫：智能切片保障，让直播更流畅

“除了很好的千兆网络覆盖外，华为还针对家庭里面一些细分场景做了质的提升。比如直播带货，对Wi-Fi体验又提出了更高的要求。”据悉，华为星光系列eAI光猫，可以识别直播、教育、办公、游戏等价值业务，并进行智能切片，实现Wi-Fi侧加速，保障重点业务。该方案在国内已经实现规模商用，助力直播经济进一步释放消费潜力。

3、SA：智能选路，让留学更高效

在会上，邢涛举了个具体例子“去年疫情后，许多留学生回到了国内，但是还要继续读国外的直播网课，在网上可以看到很多抱怨，说海外直播网课各种掉线、卡顿等，影响学生学习效果。我们分析最主要的原因有两个，一是家庭网络的原因，这个通过FTTR和光猫人工智能能力切片可以实现家庭网络的质量保证。但是，网课质量还有一个很大的影响是在骨干网以及国际出口上，互联网通道时延高、丢包多，导致海外网课体验差。华为SA具备体验感知、质差分析、应用加速等能力，可以有效识别需加速的用户业务流，完成加速链路智能选择，加速后跨境留学网课体验提升效果明显，网课体验可以实现从经常卡顿到流畅高效课程互动的转变。”

4、AirPON： 快速建网，让农村更幸福

“人们常说的行政村通光纤达到99%，但其实很多光纤只是到了村委会，并没有连接到每个农民家里。然而随着收入水平的提升，人们对宽带带来的便利和数字升级需求更为迫切。”邢涛谈道。华为2020年提出了AirPON方案。其有几大优势：一是在农村部署不再需要有机房，二是不需要专属的回传网络，三是从设备到用户家中可以做到不等比分光、快速部署、可视可管，极大的解决了原来投入和产出不匹配的问题，从而可以有效消除信息数字鸿沟，提升农村幸福感。会上邢涛分享了青海农村牧民，开通宽带后实现养牦牛效率提升，生活更幸福的实际感受。

5、视频3.0+：空间视频，让视频更好玩

“随着网络的‘路’越修越宽以后，‘车’自然就来了。原来网上最大消耗流量的业务是视频，并且视频主要是清晰度的提升，但是随着千兆光网越来越普及也出现了更新的视频——空间视频，除了清晰度上持续提升外，视频在空间维度也持续的挖掘提升，这样就对带宽提出了更大的需求，同时也给老百姓带来了更好的视频体验。”邢涛以央视春晚的视频技术创新为例，展望了视频业务的发展，包括自由视角、帧同步多视角等，分析视频业务从平面到立体，到交互的持续演进。“超高清视频业务可以丰富高带宽应用，促进千兆宽带提速。”邢涛表示。

6、智能云网：云网融合，让生活更便捷

“在2B领域其实最大的趋势就是上云。随着行业和社会数字化的推进，整个行业都会上云，对从终端到云的连接提出了更高的需求，华为提出智能云网方案，让生活更便捷。”邢涛认为，”面向医疗、政务、教育等行业，通过智能云网升级，建设行业专网打通各类私有云、行业云和公有云，实现一跳入云、一网通达、一键导航、一纤多用、一体安全。比如，在医疗行业，通过医共体云网建设，实现检测结果共享、专家资源共享，并降低医院IT成本，解决看病难、看病贵的难题。”

7、全光网：四道光提供超强运力，让城市更智慧

今年517世界电信和信息社会日的主题是“在充满挑战的时代加速数字化转型”。在邢涛看来，无论是家庭还是行业的数字化都需要稳定和大带宽的强光转送网络，未来一个智慧城市上面要把极强的算力放在云上，无论个人、家庭还是企业访问这些云上的业务还需要超强运力的网络，也就是全光网。邢涛认为，需要依托全光接入、全光锚点、全光交换、全光自动驾驶这“四道光”，提供超强运力，构建全光城市，绿色环保，智慧运维，助力智慧城市升级。“在未来千兆城市的创建和‘双千兆’推进中，如果可以把‘光传送站点密度’作为一个重要指标，相信这对智慧城市的演进将起到很大的助推作用。”邢涛倡议。

华为经过多年来在千兆光网上的探索，未来要加速千兆光网建设，华为可以在‘1+6+N’3个方面助力千行百业的数字化转型。“ ‘1’是一个智慧城市全光底座，‘6’是FTTR、eAI光猫、SA智能选路、AirPON、视频3.0+、智能云网6个方案创新，N就是‘N’个行业数字赋能。我们有了创新的网络方案，丰富的家庭行业应用，相信在各个行业的数字化转型上一定能够走得更快，走得更好。”在最后，邢涛谈道。“华为公司作为解决方案提供商，将全力支持千兆光网建设，携手行业各方持续丰富应用场景，为数字经济构建坚实的承载底座。”

(责编：赵超、吕骞)