原标题：推进工业互联网产业建设 2021数字化转型创新应用大赛落地吴中

随着《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》（以下简称「行动计划」）明确提出：从“初步建成工业互联网基础设施和产业体系”转变为“工业互联网新型基础设施建设量质并进”，工业互联网迎来快速发展的黄金期。

吴中开发区全力助力苏州打造数字经济“新标杆”

作为拥有五分之三的太湖水域，汇聚核雕、刺绣、苏扇等各门类的苏作工艺的苏州吴中，无疑是最具有江南基因的区域。不过，除了山美水美，吴中更在新兴产业、智能制造等方面也闯出了“一番成绩”，成为生态和经济的双重“模范生”。

站在“十四五”的起点，吴中区结合“十四五”规划纲要以及「行动计划」，明确提出：要抓好‘一标杆、三高地’建设，即在双循环新发展格局下，打造特色融入长三角一体化的标杆，推动‘十四五’高质量发展，实现2035年远景目标。与此同时，立足创新吴中，着力打造地标型产业，壮大“2+2”产业，提升机器人与智能制造产业能级，建设生物医药及大健康两大主导产业和工业互联网、检验检测两大特色生产性服务业，全力推进产业基础高级化和产业链现代化。在构建产业集群层面，吴中将强力打造两个千亿级产业集群、多个百亿级特色产业园区，培育一批百亿级企业，实现主导产业产值、高新技术企业数量等多个翻番，形成具有综合影响力的产业地标。

苏州吴中经济技术开发区成立于1993年，2012年12月经国务院批准升格为国家级经济技术开发区。经过20多年的开发建设，形成了以吴中太湖新城为引领的“一核一圈一廊一区”的空间布局，建成了吴中综合保税区、东太湖科技金融城、吴淞江科技产业园、苏州（太湖）软件产业园、生物医药产业园等特色载体，打造了苏州信创产业园、国家级综合型标识解析二级节点等高端平台，获得了国家级绿色工业园区、江苏省“两业”深度融合试点、江苏省“两化融合”试验区、江苏省“互联网+先进制造业”基地、江苏省智慧园区等荣誉。吴中经济技术开发区大力发展数字经济，以机器人与智能制造、工业互联网为代表的先进制造业和以大数据、云计算、智慧城市等为代表的现代服务业深度融合发展，吸引了华为软开云、汇川技术、维信电子、赛迪苏州、协同创新、爱数等2万多家国内外知名企业入驻。

吴中通过打造全国工业联网示范标杆地，树立数字经济“新标杆”，推进苏州从制造大市到制造强市，从速度型发展迈进质量型发展新阶段，助力苏州数字经济和数字化方面的发展与突破。

“华为云-东吴杯”2021数字化转型创新应用大赛即将召开

为了使创新创业有效服务于实体经济，实现产学研深度融合，提升吴中经济技术开发区的产业影响力，促进工业智能化产业聚集，由苏州市吴中区人民政府指导、吴中经济技术开发区管理委员会主办，苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司、华为（苏州）DevCloud创新中心承办的“华为云-东吴杯”2021数字化转型创新应用大赛（以下简称“2021数字化转型创新应用大赛”），将于5月20日启动。

据悉，本次大赛以“数聚吴中 智创未来”为主题，面向全社会开放,旨在通过聚集产学研等多方力量，加速云技术在机器人和智能制造、装备制造、工业互联网、人工智能、生物医药等实体行业的落地应用与成果转化，促进吴中经济技术开发区高质量发展，提升吴中经济技术开发区的产业影响力。同时，以赛引才，通过搭建技术交流、人才培养、机遇共创的开发者平台，吸引更多具有数字化思维的复合型人才的并牵引优势产业到吴中经济技术开发区，增强优势产业集聚，将吴中经济技术开发区树立并打造成为全国智能化改造和数字化转型升级样本，助推长三角一体化建设和产业经济高质量发展。

在赛题上，数字化转型创新应用大赛可以说紧密结合吴中当地产业、政策发展。以汽车为例：汽车作为支撑我国实体经济发展的关键产业，针对汽车质量有着“吹毛求疵”的严格标准，对于组成汽车各系统零部件的检测，一直以来都是汽车生产产线十分重要的一环。然而，目前人工目视检测的方式不仅存在效率低下，更甚可能由于人工疲劳造成缺陷零部件流入行业下流，一旦发生质量事故，将会给人身财产安全造成重大风险。因此，为了提高生产效率，发挥人工智能的优势，2021数字化转型应用创新大赛设置了汽车零部件质检赛题，旨在鼓励大家研发汽车零部件缺陷自动检测算法。参赛选手基于工业相机成像，在5000张汽车零部件图片中，通过不超过2种模型组合策略，预测三种汽车零部件表面存在的多种缺陷，并标注要质检的区域位置。

在赛制上，数字化转型创新应用大赛将分别设置企业、创客两大赛道，通过初赛、复赛、决赛、总决赛答辩,最终将有由组委会评测成绩、演示、专家评审成绩加权,综合选出优秀参赛团队以及企业。同时，创客赛道设置特等奖1组、一等奖2组、二等奖3组、三等奖4组以及50组参与奖，分将获得10万、5万、3万、1万等现金奖励，而企业赛道，则设置一等奖1组、二等奖2组、三等奖3组，分将获得30万、10万、5万等华为云资源，其中获奖企业还将有机会享受吴中区企业扶持政策。

(责编：赵超、吕骞)