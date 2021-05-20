一年一度的“517”不仅是整个通信业的纪念日，更成为运营商回馈客户的狂欢节。近日，中国移动云南公司（以下简称“云南移动”）打造“517数字生活节”，用户办理5G套餐均可享受5G购机优惠，超低价格尽享5G新体验。

据了解，云南移动已在省内建成1.33万个5G基站，实现了各州府主城区、县城主要城区和重点发达乡镇的5G全覆盖。

依托这样一张“覆盖领先、布局合理、性能优越”的5G精品网络，云南移动5G用户数发展迅猛，已达347.1万户。

为了推动更多客户惠享5G优质生活，云南移动推出了多重5G购机福利。对于想要尝鲜5G的客户来说，办理不同价位段的5G套餐便可享受价格不等的购机直降优惠。

举例来看，客户若选择5G智享128套餐，即可获得30GB国内流量、500分钟国内语音，并享受917元购机优惠；选购298元/月消费档位的用户，套餐内包含100GB国内流量和1500分钟国内语音，5G购机直降2068元，以此类推，最高直降优惠高达4195元。

值得注意的是，网龄不满2年的客户办理5G套餐时需预存与购机优惠等额的话费，预存话费将以按月返还的形式转入消费者账户中。客户网龄大于两年，则无需预存话费。

5G时代，畅享智慧家居体验。对此，云南移动也针对家庭客户推出了优惠活动，新装宽带客户以及办理宽带升档客户也能享受5G购机福利。

其中，新装宽带客户办理5G套餐，每月承诺共同保底消费可享受5G购机福利。以客户办理138元及以上5G套餐为参考，1-3人共同消费达到248元，即可享受1697元购机优惠。而对于家庭宽带升级有需求的客户来说，可以选择升档至1000M，满足主卡办理128元及以上5G套餐，1-3人共同保底消费248元条件，用户购入5G终端即可立减1697元。

如今，家庭场景逐渐从娱乐中心演变为娱乐+生产中心，随之而来的是用户对于家庭用网要求更加严格，一个好宽带必不可少。对此，云南移动推出了“360元全家欢升级套餐”，一年只需360元，宽带、电视、WiFi、家庭云全部带回家。

根据工作人员介绍，选购云南移动宽带服务的用户，不仅拥有200元千兆路由器一台（包含专业人员上门安装服务）和价值600元的智能家庭硬件礼包（光猫+高清和+语音遥控器），而且还能享受价值240元PRO影视会员服务，尽享爱奇艺、腾讯、优酷和芒果四大平台精彩内容。此外，云南移动还赠送400G家庭云盘，海量内容均可一键“上云”。

此次云南移动打造的“517移动数字生活节”旨在通过优惠的活动回馈客户，推动“全千兆”走进千家万户。据了解，云南移动未来将不断加速构建5G网络，预计今年在农村区域增加建设4655个5G基站，打造更高品质更广范围的5G覆盖，让更多消费者享受到5G利好。

(责编：赵超、吕骞)