本报北京5月20日电 （记者高云才）今年“三夏”农机总量投入充足、装备优化升级，社会化服务能力不断提高，全程机械化作业服务能力增强。农业农村部调度显示，全国今年“三夏”将有各类农机装备近1650万台投入小麦、油菜等作物抢收以及秸秆处理、烘干及玉米、水稻等作物抢种作业。目前，全国夏粮主产省份机具维护检修到位、准备工作已经就绪，5月底将大面积开镰。全国农业机具装备有能力确保成熟一块、收获一块，力争颗粒归仓。

农机化数字化融合发展趋势明显。带有作业监测、卫星定位导航功能的联合收割机已在生产一线开始应用，今年春季农机展上发布了带有收获损失监测功能的联合收割机产品，目前也已经上市销售。

农机社会化服务水平不断提升。目前，全国农机服务组织近19.5万个，农机专业合作社达7.5万个以上。今年参加“三夏”作业的农机服务组织预计可达6万个（其中农机合作社3.2万个），作业服务机手近200万人。

公共服务保障能力不断增强。目前，农业农村部印制的28万张农机跨区作业证已免费发放到机手，将继续配合交通运输部门落实好跨区作业的联合收割机、插秧机免费通行政策。

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 01 版）

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