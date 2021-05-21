本报记者 王汉超 秦瑞杰

从空中俯瞰，在宁夏境内绵延370公里的乌玛高速，穿山跨河，途经绿洲、沙漠，连缀起石嘴山、银川、青铜峡、中卫等城市，在银川与兰州之间开辟出一条高速通道。

中宁工业园区就坐落在这条大通道附近，前几年，这里还是渺无人烟的荒沙地，如今新建的连片工业厂房拔地而起，引人注目。“公司原料和产品运输主要依赖公路，靠近高速能省一大笔运输成本。”兴尔泰实业有限公司总经理李兴元说，高速网络串联起多个工业区，不少企业都盘算着入驻园区。

沿着这条大通道从北向南，石嘴山的工业园区、贺兰山东麓的葡萄酒产业、青铜峡市的新材料基地、中卫的大数据中心相继兴起，乌玛高速见证着这些沿黄新“绿洲”的诞生。

行驶在贺兰山下，每隔不远，路旁就有一个酒庄的指示牌，不同的酒庄自成一景。酒香也怕巷子深，曾经因地处西北内陆，葡萄酒走出宁夏、走向世界始终缺少顺畅的通道。“通了高速，最大变化是一升一降，即酒庄旅游人数的大幅提升和物流成本的降低。”贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会副主任赵世华介绍。

今年“五一”假期，宁夏A级旅游景区累计接待游客264.14万人次，营业收入首次突破亿元大关。乌玛高速沿途，石嘴山的沙湖、银川的镇北堡西部影城、中卫的高庙和沙坡头正是旅游景区中的创收主力。

新中国刚成立时，中卫市附近的腾格里沙漠以年均4.5米的速度压埋侵蚀良田沟渠，甚至一度入侵到城区。现在随着生态治理，沙漠倒退20多公里，“沙漠主题旅游”悄然兴起。“今年‘五一’假期，酒店175间房全部满员。”中卫沙坡头景区星星酒店营销经理吴占军说。

“创立精品路线，打造旅游经济新增长极，已经成为沿黄城市的共识。”宁夏光大国际旅行社副总经理曲斌说。

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 02 版）

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