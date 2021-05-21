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第十二届中博会将在太原举行

2021年05月21日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报太原5月20日电  （记者乔栋、付明丽）第十二届中国中部投资贸易博览会将于5月21日至23日在山西太原举办，本届中部博览会将以“开放合作转型创新”为主题。

　　本届中博会将首次采取线上线下相结合的办会模式，并专门设计了新产品发布会、特色产品交易会、订货会等特色展会；设置专题展和新产品展，如设立山西通航产业展区、山西轨道交通产业展区，对中部地区的新产品、新技术，特别是装备制造以及高新技术产业方面的成就进行集中展示。本届中博会还将突出服务地方、服务产业的特征。中部各省份将开展投资环境推介和项目对接会，参观者还可以充分了解朔州陶瓷产业等多个特色产业链条。此外，本届中博会还将举办外资企业座谈会等活动，共邀请山西省外客商1000余家，特别是跨国公司达到218家。

　　本届中部博览会展览面积约3万平方米，主要包括综合展、专题展、新产品展等。“本届中部博览会是‘十四五’开局后山西举办的首个国家级经贸盛会。”山西省商务厅党组书记、厅长王宏晋介绍，在加强展览展示的同时，还将充分发挥招商引资平台作用、突出交易订货功能、加强与中部和周边地区的交流合作，创造更多合作机会，推动中部地区进一步扩大开放、转型创新，实现高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月21日 06 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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