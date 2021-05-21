本报记者 徐佩玉

近年来，云南省新平彝族傣族自治县的5家快递企业携手合作，对县域快递物流业进行资源整合，通过分拨场地的统一选址和规划，实现快递包裹处理场地、流水线的集中统一，实现收益共享、风险共担。图为物流中心工人在分拣沃柑。

杨 静摄（新华社发）

县域商业将迎来快速发展。5月19日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。商务部副部长王炳南在会上指出，“十四五”时期，将实施县域商业建设行动，着力在农村建立完善以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系，力争到2025年，在具备条件的地区，基本实现县县有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递，促进农民收入和农村消费双提升。

推进农村商业体系建设

“十四五”时期，农村流通工作将呈现“四个突出”——

突出把县域作为工作切入点。中国有2.1万个镇，当前农民消费主要集中在镇。“十四五”时期，把县域作为农村商业切入点，不仅包括传统意义的农村，还包括镇，以适应当前农村流通、农村消费的实际情况，强化县城的中心地位，发挥镇的重要节点功能。

突出下沉和上行两个重点。下沉，就是引导城市的生产流通企业下乡，带动新产品、新服务、新技术、新理念下乡，逐步缩小城乡消费差距，让农民在家门口就能实现与城市同样水平的消费环境、同样质量的商品、同样标准的服务。上行，就是推动农产品进城，建立更紧密的产销衔接，减少流通环节，提高流通效率，降低流通损耗，培育农产品品牌，增加农民收入，让城市消费者获得质量更优、价格更合理的农产品。

突出现代流通体系。建设农村商业体系，要把发展质量摆在突出位置上，把农村现代流通体系作为方向。通过推进信息化、标准化、集约化、规范化，统筹软硬件建设，补齐农村商业短板，改变农村商业落后的面貌，提高农村商业发展水平，决不搞低水平的重复建设，决不允许在农村商业搞无序不公平竞争。

突出农民收入、农村消费双提升。王炳南指出，农村流通连接生产与消费，乡镇和村两级消费市场占中国消费市场总体的38%，具有巨大消费潜力。健全农村现代商业体系，既要在个体层面上提高农民收入，增强农民获得感、幸福感，也要在宏观层面上扩大农村消费，形成强大国内市场。

提高农民消费能力

近年来，随着农民收入水平稳步提升，带动农村消费规模“水涨船高”。2020年，乡村消费品零售额达5.3万亿元，比2015年增长26.1%，连续8年快于城镇。农村消费升级趋势明显，2020年，农村居民人均教育文化娱乐、交通通信、医疗保障消费支出分别比2015年增长35.1%、58.3%和67.6%。

商务部流通发展司司长刘德成介绍，未来将继续促进农民增收，提高农民消费能力，让农民有更多的获得感、幸福感。

完善农产品流通骨干网。以农产品主产区、主要集散地和主销区为基础，提升产地初加工、批发和零售等环节设施建设水平和服务功能，促进流通节点有效衔接，完善跨区域产销链条。确定一批全国骨干农产品批发市场和骨干流通企业，带动农产品生产、运输、仓储、消费等各环节信息互联互通、设施共享共用，增强农产品流通为农服务水平。

扩大电商进农村覆盖面。强化县级电子商务公共服务中心统筹能力，为电商企业、家庭农场、农民合作社等各类主体提供市场开拓、资源对接等服务，增强电商服务农产品上行能力。降低农村物流成本，支持邮政、快递、物流、商贸流通等企业开展市场化合作，实现统一仓储、分拣、运输、配送和揽件，积极发展统仓共配。

提升农产品商品化处理能力。加快补齐农产品冷链设施短板，加强农产品品牌培育，拓展延伸产业链，提升价值链，更好促进小农户与大市场的有效对接。

强化产销对接长效机制。引导农产品流通企业与新型农业经营主体通过发展订单农业、产销一体、股权合作等多种模式实现精准对接。组织开展多种形式的产销对接活动，鼓励各地发挥东西部协作、对口支援、县企合作等机制作用，推动对接资源向乡村振兴重点帮扶县和脱贫地区加大倾斜力度。

改善农村消费环境

王炳南介绍，当前农村商业领域存在城乡发展不平衡的情况，突出表现在农村商业设施水平低、商品服务质量不高、市场秩序欠佳等方面。既有市场主体进入农村意愿不高等市场原因，也有监管力量薄弱等制度因素。下一步，将重点进行四方面升级工作，使农村消费环境实现较大改观。

设施升级。在县城，重点改造升级一批综合商贸服务中心和物流配送中心，强化县城综合商业服务能力。在乡镇，重点改造升级一批乡镇商贸中心，增加生活服务功能，推动购物、娱乐、休闲等业态融合。在村里，把一批“夫妻老婆店”改造升级为新型连锁便利店，鼓励因地制宜丰富快递收发、农产品经销等业务。

商品服务升级。要引导城市生产流通企业进入农村市场，向农村延伸营销网络，开发适合农村市场的商品服务，推动更新换代。同时发展乡村旅游、民俗、特色文化、休闲农业等服务，推动农村商旅文娱体融合发展。

模式升级，即“改造”和“融合”。改造，就是数字化、智能化改造。一方面要大力发展农村电子商务，进一步扩大农村电商覆盖面，着力解决农村网购“最后一公里”问题，力争用3-5年时间，做到快递网点在所有行政村全覆盖。另一方面，要推动农村传统商业企业大规模应用现代信息技术，进行软硬件升级。融合，即在功能上推动跨界融合发展，叠加“商业+生活服务”等功能，实现一点多能、一网多用。

监管升级。“十四五”时期，把规范农村市场秩序和加强市场监管放在突出位置，完善城乡联动机制，加强源头治理，严厉打击农村生产经营假冒伪劣商品等违法经营行为。

(责编：郝江震、岳弘彬)