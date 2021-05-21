陈曦

原标题：“赋能”成第五届世界智能大会关键词

20日，以“智能新时代：赋能新发展、智构新格局”为主题的第五届世界智能大会在天津开幕。本次大会出现最为频繁的词汇就是“赋能”。很多展台的展示不再追求新奇特的“黑科技”，取而代之的是已深度融合了工业制造、绿色能源、港口交通、养老服务、金融等行业的智慧成果。

实现供电可靠性超过99.999%、清洁能源占比超过90%的天津智慧能源小镇创新示范工程，为客户提供新能源政策咨询、设计、建设、运营等一站式服务的国家电网新能源云平台，精准识别、自主操作的配网带电作业机器人……在国家电网有限公司的展台上，多项智慧能源科技成果集中亮相，展现智慧能源助力“碳中和碳达峰”的最新实践成果。

在科大讯飞展台上，展示了人工智能赋能教育、养老、医疗、司法、工业、城市、汽车、办公等多个领域的最新产品及解决方案。其中不久前在天津发布的“银发”智能服务平台格外引人注目。通过实时监控用户家庭水、电、燃气的使用情况，并利用智能感知设备了解老人的身体状况；使用智能语音系统随访进行语义分析；实现大数据分析与智能感知终端主动发现异常情况、异常预警智能外呼、常态化关怀定期随访等功能。

“智慧赋能新发展不仅是管理效能的提升，它也将使社会变得更加有温度。”科大讯飞董事长刘庆峰表示，“如今人口老龄化愈发严重，天津目前约有300万老人，其中不乏独居老人和空巢老人，单单靠社区人员进行72小时的全方位的关怀服务人员不足、成本过高，此时人工智能的作用便凸显了出来。”

联想集团董事长兼CEO杨元庆认为，在新的全球化秩序形成和中国转变发展方式的变革期，基于“端（智能物联网终端）—边（边缘计算）—云（云计算）—网（5G）—智（行业智能）”技术架构赋能各行各业的“新IT”，是承载着中国实体经济变得更加强壮的基础设施，也是促进国内大循环、助力构建新发展格局、释放中国经济升级潜力的新引擎。应以“新IT”赋能实体经济，促进“中国制造”向“中国智造”转型升级，推动中国制造业整体迈向全球产业链的中高端。

此次联想与天津市政府签署了“十四五”时期的战略合作协议，发挥自身在智能化转型实践过程中建立起来的技术和服务能力，助力天津的“制造业立市”和“数字天津”建设。

(责编：赵超、吕骞)