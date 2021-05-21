李 禾

原标题：100万种生物面临灭绝？呵护自然刻不容缓

5月22日是“国际生物多样性日”，今年的主题是“呵护自然人人有责”。当下，损害自然、破坏生物多样性的情况还是屡屡发生。据生态环境部公布，今年4月，中央第七生态环保督察组对广西开展督察发现，北部湾国际港务集团有限公司生态环保意识淡薄，北海铁山港东港建设违规施工，导致红树林受损面积达257.67亩，死亡的红树多达37988株。

不只是红树林，由于栖息地碎片化、气候变化等因素，我国生物多样性保护形势不容乐观。生态环境部提供的资料显示，我国脊椎动物濒危程度高于全球平均水平；生物多样性的丧失和生态系统的脆弱化，将侵蚀经济、生计、粮食安全、健康和生活质量的基础。

红树林毁灭速度超过森林消失速度的三到五倍

红树林素有“海岸卫士”之名，我国红树林有37种，约占世界红树植物的60%。世界自然基金会（WWF）北京代表处海洋项目专家杨松颖接受科技日报记者采访时表示，主要生长在河口、滨海潮间带的红树林，有着与陆地植物不同的特征和能力。它们适应高盐度的海水，缺氧、风浪较大等环境因素，对生态和人类都具有重要作用和意义。

“红树林作为沿海的初级生产者，是食物链网的基础。腐化的树叶成为水生动物的食物，孕育了无数鸟类、贝类、甲壳类、鱼类等，支撑着生态系统里各种生物的生存；对人类而言，红树林提供了重要的生态屏障，护岸防潮，避免水土流失，吸收污染物以及为当地社区提供木材、食物等，是支撑渔业、生态旅游的蓝色经济资源。”杨松颖说，红树林还是典型的碳汇资源，把二氧化碳固定、储存在植被和土壤中，对减缓气候变化起着重要的作用。

国家林草局的数据显示，20世纪50年代，我国红树林面积约5万公顷，2000年减少到2.2万公顷。随着保护意识的提高和政府加大保护修复力度，2019年增加到约2.9万公顷。

“全球红树林的毁灭速度超过陆地森林消失速度的三到五倍。”杨松颖说，虽然红树林的生态系统服务功能非常丰富，但面临着各种人类活动带来的威胁，比较典型的是沿岸发展活动，如滨海养殖业、与旅游相关建设、社区和城市发展等。“严重的围垦砍伐活动，导致这些重要的栖息地直接遭到破坏”。

过去50年约有100万种生物面临灭绝

据世界自然基金会发布的《地球生命力报告2020》，由于自然环境遭到破坏，造成包括新冠疫情在内的人畜共患病蔓延等，自1970年以来，在不到半个世纪的时间里，哺乳动物、鸟类、两栖动物、爬行动物和鱼类的全球种群数量平均下降了约三分之二。还没有迹象表明，这种“灾难性的下降”有放缓趋势。

原中国环境科学院生态研究所首席专家张风春说，为什么要强调保护生物多样性？问题的关键是，在人类活动影响下，当今物种灭绝速度远远超出了自然灭绝的速度。最新研究结果表明，在过去50年，大约有100万种生物面临灭绝，受人类活动威胁而濒临灭绝的物种比以往任何时候都要多。

划定生态保护红线，加强生态修复监管

为保护生物多样性、提升生态系统质量和稳定性，我国创新保护方式，建设了以国家公园为主的自然保护地体系。生态环境部自然生态保护司司长崔书红说，我国还创造性提出并建立了生态保护红线制度，初步划定的生态保护红线面积约占陆域国土面积的25%以上，绝大部分重要物种和重要生态系统在红线内得到有效保护。

崔书红说，“十四五”期间，生态环境部还将加强生态保护修复监管，推动构建“53111”生态监管体系。持续开展全国生态状况、重点区域、生态保护红线、自然保护地、重点生态功能区县域5方面的监测评估，实施好中央生态环保督察、生态监督执法和各重点领域生态监管等3项制度，组织好“绿盾”自然保护地强化监督、建设好生态保护红线监管平台等，不断提高优质生态产品供给能力。

(责编：赵超、吕骞)