熊 丽

原标题：制造业靠什么吸引年轻人

吸引年轻人进入制造业，关键要提高技能人才的职业荣誉感和经济待遇。应全方位提高制造业从业人员的待遇和地位，让他们有尊严、有出路、有保障。

国家统计局近日发布的《2020年农民工监测调查报告》显示，2020年农民工平均年龄为41.4岁，农民工队伍正在逐渐“变老”。同时，2020年从事制造业的农民工比重为27.3%，比上年下降0.1个百分点，显示出制造业对农民工的吸引力在下降。

这两组数字的背后是越来越多新生代农民工职业路径选择的改变。此前多年，到沿海地区工厂打工还是许多外出务工农民工的选择，但对如今的农村年轻人来说，从事外卖、快递、网约车、直播等新兴行业或返乡创业，或许吸引力更大。

收入是影响制造业就业意愿的重要因素。2020年，制造业农民工的月均收入仅比全体农民工月均收入（4072元）高出24元。从事交通运输仓储和邮政业的农民工月均收入则达到4814元，是制造业农民工月均收入的近1.2倍。同时，制造业在工作环境、时间弹性等方面的竞争力也相对较弱。此外，新冠肺炎疫情也加剧了劳动力在产业间的转移，有关平台数据显示，疫情发生后新增了不少骑手，其中相当一部分来自制造业工人。

技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量。一方面，当前劳动力供给变化倒逼制造业要加快转型升级，推进互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合，向价值链中高端迈进。另一方面，要加大力度培养适应经济高质量发展需求的高技能人才队伍。

吸引年轻人进入制造业，关键还是要大力提高技能人才的职业荣誉感和经济待遇。从政府激励引导、企业发挥主体作用、社会全力支持等各方面，全方位提高制造业从业人员的待遇和地位，让他们有尊严、有出路、有保障。客观上来说，由于技能人才培养周期长、成本高，人员流动性大，企业培养动力不足，需要充分发挥政府的引领促进作用，加强顶层设计，完善技能人才培养、使用、评价和激励机制。同时，进一步完善职业技术教育体系建设，健全终身职业技能培训制度，让更多青年凭借一技之长实现人生价值。

(责编：赵超、吕骞)